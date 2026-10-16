Tormentas en Mendoza: esto muestra el radar de Contingencias Climáticas ¿cómo sigue la tarde?

El agua no da tregua en Mendoza y continúan las lluvias. Defensa Civil y Contingencias reportaron que el tiempo seguirá así durante varios días.

Mendoza sigue en un proceso de tormentas fuertes y este viernes ya se están registrando tormentas en varios puntos de la provincia. Este fenómeno es intermitente, por ello es necesario estar informado para no tener sorpresas cuando salgas de casa.

El radar de Contingencias Climáticas muestra como se están generando tormentas en varios puntos de la provincia, entre ellos el Gran Mendoza.

Qué muestra el radar de tormentas en Mendoza

El radar meteorológico es una herramienta que permite observar la evolución de las precipitaciones y detectar áreas donde se desarrollan lluvias o tormentas. A través de señales de microondas, el sistema identifica fenómenos atmosféricos y representa la información mediante colores que ayudan a interpretar la intensidad de las precipitaciones.

La escala utilizada para leer el radar es la siguiente:

Verde: precipitaciones leves.

precipitaciones leves. Amarillo: lluvias de intensidad moderada.

lluvias de intensidad moderada. Rojo: precipitaciones intensas.

precipitaciones intensas. Magenta: áreas asociadas con turbulencias o tormentas severas que requieren especial precaución.

Actualmente, según la información proporcionada, el radar muestra núcleos de tormenta en el norte del Gran Mendoza, y el Valle de Uco.

¿Cómo estará este viernes 16-10-2026?

Este viernes estará mayormente nublado con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas, vientos leves del sector sur. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 9°C

¿Qué pasa el sábado 17-10-2026?

El sábado estará mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste. Precipitaciones hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 8°C

¿Qué pasa el domingo 18-10-2026?

El domingo estará mayormente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 9°C

Lunes 19-10-2026

El lunes estará mayormente nublado con lluvias y lloviznas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 8°C

Martes 20-10-2026

El martes parcialmente nublado con lluvias aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C

Miércoles 21-10-2026

El miércoles estará parcialmente nublado con lluvias aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 7°C