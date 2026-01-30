Tormenta en Mendoza: más de 70.000 usuarios sin luz en medio de una alerta naranja

Las fuertes tormentas en Mendoza, con lluvias intensas y granizo, provocaron un colapso en el sistema eléctrico y dejaron a más de 70.000 usuarios sin suministro en distintos puntos de la provincia. El temporal se da en el marco de una alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional, que advierte por fenómenos severos también para este sábado.

Las tormentas de gran intensidad que se hicieron sentir sobre Mendoza durante la tarde del viernes generaron importantes cortes de energía eléctrica en gran parte del territorio provincial. De acuerdo con el último informe oficial actualizado a las 17:33, Edemsa reportó 48.482 suministros sin servicio, mientras que la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz informó 15.135 usuarios afectados. A esa cifra se suman otros 11.000 cortes registrados por EDESTE, lo que eleva el total a más de 70.000 usuarios sin luz.

Desde las distribuidoras indicaron que, por el momento, el resto de las empresas del sistema no informaron interrupciones de gran magnitud, aunque aclararon que la situación se encuentra bajo monitoreo permanente debido a la persistente inestabilidad climática.

En paralelo, el Gobierno de Mendoza sigue de cerca la evolución del temporal desde los centros de control provinciales. Las autoridades confirmaron que las fuertes lluvias y la crecida del agua obligaron a detener preventivamente el funcionamiento de plantas potabilizadoras en el Gran Mendoza, con el objetivo de evitar daños en el sistema. También se reportaron problemas en estaciones de bombeo, por lo que se solicitó a la población hacer un uso responsable del agua potable.

El impacto del fenómeno fue generalizado: se registraron caídas de árboles y postes, calles anegadas, complicaciones en la circulación y cortes de tránsito en distintos accesos. En la Ciudad de Mendoza, los reportes oficiales daban cuenta de entre 7.000 y 8.000 usuarios sin suministro eléctrico, una de las zonas más afectadas en términos urbanos.

Las empresas eléctricas informaron que reforzaron las guardias técnicas y el personal operativo para avanzar en la normalización del servicio, priorizando los sectores más comprometidos por el temporal. No obstante, advirtieron que las tareas pueden verse condicionadas por las condiciones meteorológicas.

Para este viernes y el inicio del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja para el sur provincial y el Valle de Uco, y alerta amarilla para el Gran Mendoza y el Este, con probabilidad de tormentas fuertes, abundante caída de agua, granizo y ráfagas, un escenario que podría seguir generando nuevas complicaciones en los servicios y la circulación.