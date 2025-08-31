Tormenta de Santa Rosa: más de 40 árboles caídos, 99 filtraciones de techo y 700 personas asistidas en Mendoza

El último reporte de Defensa Civil detalla la magnitud de los daños registrados hasta el momento en distintos departamentos de la provincia.

La Tormenta de Santa Rosa continúa afectando a Mendoza y ya provocó 961 intervenciones de Defensa Civil en toda la provincia.

El fenómeno mantiene en alerta a distintas comunas por las lluvias, vientos intensos y anegamientos, que obligaron a desplegar asistencia a cientos de familias.

Relevamiento actualizado por tormentas del día 30/08/2025 al 31/08/2025

Uspallata:

-Sin novedades.

Malargüe:

-Filtraciones de techo: 4

-Vivienda anegada: 1

Total: 05

San Rafael:

-Ramas caídas: 6

-Árboles caídos: 8

-Filtraciones de techo: 7

-Arrastre de material: 6

-Asistencia social: 10

Total: 37

General Alvear:

-Árbol caído: 2

-Voladura de techo: 1

-Poste caído: 1

-Cable cortado: 2

Total: 06

San Carlos:

-Árbol caído: 1

-Vivienda anegada: 5

Total: 06

Tunuyán:

-Viviendas anegadas: 15

-Asistencia social: 350

-Árboles caídos: 3

-Voladura de techo: 1

Total: 369

Tupungato:

-Filtraciones de techo: 12

-Desborde cloacal en zona centro.

Total: 13

Las Heras:

-Poste caído: 3

-Cables cortados: 2

-Árbol caído: 2

-Filtraciones de techo: 1

TOTAL: 08

Lavalle:

-Vivienda anegada: 2

-Asistencia social: 364

-Derrumbe de vivienda: 3

Total: 369

Luján de Cuyo:

-Árboles caídos: 2

-Poste caído: 1

-Filtraciones de techo: 5

-Desprendimiento de piedra: 1

Total: 09

Capital:

-Vivienda anegada: 1

-Filtraciones de techo: 1

-Árbol caído: 2

TOTAL: 04

Godoy Cruz:

-Vivienda anegada: 3

-Árbol caído: 3

-Desborde de cloacas: 1

Total: 07

Maipú:

-Árbol caído: 6

-Vivienda anegada: 3

-Derrumbe de vivienda: 1

-Derrumbe de pared: 1

Total: 11

Guaymallén:

-Árbol caído: 5

-Filtraciones de techo: 2

-Poste caído: 2

Total: 09

La Paz:

-Sin novedad.

Santa Rosa:

-Asistencia social 30.

Total: 30