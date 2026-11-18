El Gobierno provincial presentó una herramienta gratuita que permite identificar bienes, consultar si tienen reportes de robo y registrar sus transferencias. El sistema funcionará a través de Mendoza por Mí y busca dar más seguridad a las operaciones de compraventa entre particulares.

Mendoza lanzó Tokenizate, una herramienta digital y gratuita que permite registrar bicicletas, celulares y otros bienes usados para consultar si tienen reportes de robo y prevenir estafas al comprarlos o venderlos. El sistema funcionará a través de Mendoza por Mí y permitirá identificar a los propietarios y registrar las transferencias de los productos.

La herramienta fue presentada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y comenzará a implementarse a través de la aplicación Mendoza por Mí. La primera etapa contempla el registro de bicicletas y otros dispositivos que cuentan con números de identificación, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y dificultar la comercialización de objetos robados.

La adhesión será voluntaria y gratuita. Además, permitirá consultar información de los bienes antes de concretar una compra y registrar los cambios de titularidad.

Qué es Tokenizate y para qué sirve

Tokenizate es un desarrollo digital del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, enmarcado en la Ley provincial 9556 de Bienes Muebles Usados.

El sistema permite generar un activo digital asociado a un objeto y a la identidad de su propietario. A través de tecnología blockchain, registra los movimientos y las transferencias del bien para aportar trazabilidad a las operaciones.

Uno de sus principales objetivos es prevenir estafas en la compraventa entre particulares. Quien esté interesado en adquirir un producto usado podrá consultar sus datos identificatorios y verificar si registra un reporte de robo.

Cómo registrar una bicicleta en Mendoza por Mí

El trámite se realiza desde la aplicación Mendoza por Mí y es gratuito. Para utilizarlo, es necesario tener una cuenta y contar con la identidad digital validada.

Los pasos para registrar una bicicleta son:

Ingresar a Mendoza por Mí con la identidad digital validada. Acceder al módulo Tokenizate. Seleccionar el bien que se desea registrar. Completar los datos solicitados, como marca, modelo y número de serie del cuadro. Incorporar fotografías de la bicicleta y, si se dispone de ella, la factura de compra.

El número de serie del cuadro es el dato obligatorio para registrar una bicicleta. La factura no es indispensable, aunque puede adjuntarse como documentación complementaria.

También se podrán cargar datos de componentes y accesorios, como frenos, amortiguación y otros elementos de valor. Esta información es opcional y permite contar con una descripción más completa del rodado. Una vez finalizado el trámite, el bien queda asociado a la cuenta de la persona que lo registró.

¿Qué pasa si compro una bicicleta usada?: cómo saber si tiene un reporte de robo

Una de las funciones centrales de Tokenizate es permitir que los compradores consulten información sobre un bien antes de cerrar una operación.

Mediante el número identificador, podrán verificar si el objeto cuenta con un reporte de robo y obtener más elementos para evaluar la compra. La propuesta también apunta a reducir las estafas en las que se ofrecen productos inexistentes o se utilizan identidades falsas.

En caso de que la bicicleta registrada sea vendida, el titular podrá iniciar la transferencia desde Mendoza por Mí. El comprador deberá aceptarla utilizando su identidad digital para que el activo quede asociado a su cuenta.

De esta manera, el sistema permitirá dejar constancia de los cambios de titularidad y seguir el recorrido del bien.

Según explicó Mercedes Rus, contar con esos datos permitirá identificar con mayor rapidez a quién pertenece un bien recuperado y facilitar su restitución.

El Gobierno también prevé trabajar junto al Ministerio Público Fiscal para incorporar un enlace que permita realizar la denuncia desde el módulo Tokenizate y recuperar automáticamente los datos identificatorios del objeto.

Qué otros bienes se podrán registrar en Mendoza para evitar robos

Aunque la implementación comenzará con bicicletas, el proyecto contempla otros productos usados que cuentan con identificadores confiables.

Entre los bienes incluidos en esta primera etapa se encuentran:

Bicicletas.

Celulares.

Computadoras portátiles.

Tablets.

Cámaras fotográficas.

Para los celulares se prevé utilizar el IMEI como identificador, mientras que para otros dispositivos se podrán incorporar sus respectivos números de serie.

La resolución que habilitará el funcionamiento del sistema será publicada la próxima semana. Mientras tanto, un grupo reducido participa de las pruebas de la herramienta. Según informaron, los mendocinos ya pueden gestionar su identidad digital en Mendoza por Mí, un requisito necesario para utilizar el servicio.