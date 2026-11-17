María contó cómo fueron las últimas horas de Kiara Farías, de 14 años, antes de que la encontraran sin vida en su casa. La mujer aseguró que su hija regresó de un cumpleaños de 15 en buen estado, aunque después vomitó y se fue a dormir. La Justicia espera los resultados de estudios que podrían demorar al menos 45 días.

La muerte de Kiara Candela Farías, una adolescente de 14 años de Rivadavia, generó conmoción y abrió una investigación para determinar qué ocurrió después de que asistiera al cumpleaños de 15 de una compañera. Su mamá, María, habló sobre las últimas horas de su hija y pidió que los resultados de los estudios permitan conocer cuanto antes las causas del fallecimiento.

“Todos tomamos un poco de vino, pero ella estaba bien”, relató la mujer. Según explicó, Kiara nunca había tomado alcohol y, cuando regresó a su casa, no parecía estar mareada ni presentaba dificultades para caminar o hablar.

La madre contó que la adolescente llegó durante la madrugada del domingo, después de asistir a una fiesta en el Club Sportivo Los Árboles. Más tarde, entró al baño y vomitó. María pensó que podía tratarse de una consecuencia del alcohol, la acompañó hasta la cama y la dejó recostada de costado.

Cómo fueron las últimas horas de Kiara antes de morir

Kiara había ido al cumpleaños junto a dos compañeras de la escuela. Su mamá le había dado permiso para quedarse durante dos horas y esperaba que regresara dentro de ese plazo.

“Alrededor de la 1 del domingo se fueron al cumpleaños de 15 en el club Los Árboles”, recordó María. Como la adolescente no había vuelto a las 3.30, la llamó por teléfono. En esa conversación, Kiara le dijo que ya estaba regresando y que se había demorado porque había estado buscando a un primo.

La mujer contó que su hija llegó a la vivienda y que incluso pudieron conversar con normalidad. Después, la adolescente fue al baño y comenzó a vomitar. María la acompañó y la ayudó a acostarse.

La madre se quedó dormida por el cansancio, con el teléfono cerca. Cuando se despertó, entre las 10 y las 10.30, fue a llamar a su hija y advirtió que no respondía. Según su relato, la encontró fría y con los labios algo morados. Su sobrino y su hermano intentaron asistirla, pero Kiara ya no tenía signos vitales.

La sospecha de la mamá: qué pasó con el vaso que tomó en la fiesta

Durante su testimonio, María explicó que en la celebración habían compartido vino y que ese fue el primer consumo de alcohol de su hija. Sin embargo, también mencionó que Kiara habría probado de otro vaso que pertenecía a una de las jóvenes que estaba en el cumpleaños.

La mujer manifestó que no sabe qué contenía esa bebida y expresó su preocupación ante la posibilidad de que su hija hubiera ingerido alguna sustancia. También señaló que había escuchado comentarios sobre el presunto consumo de drogas entre algunos asistentes a otras fiestas, aunque esa versión todavía no está confirmada y forma parte de las hipótesis que deberán investigarse.

“Lo único que quiero es que la autopsia y los resultados salgan lo más rápido posible, porque como mamá necesito la tranquilidad de saber qué le pasó”, expresó.

María también aseguró que Kiara no tenía enfermedades conocidas ni tomaba medicamentos. La mujer contó que su hija era una compañía fundamental para ella y que colaboraba con el cuidado de sus dos hermanos menores, además de estar contenta porque había aprobado todas las materias del colegio.

La Justicia mendocina avanza con la investigación para establecer las causas de la muerte. Según informó la Fiscalía, los resultados definitivos podrían demorar al menos 45 días, debido a los estudios anatomopatológicos que se realizan sobre las muestras extraídas del cuerpo de la adolescente.

Los análisis incluyen muestras de pulmón, corazón, riñón, hígado y cerebro, además de fluidos y un hemocultivo. Estos estudios serán fundamentales para determinar si el fallecimiento estuvo relacionado con una causa natural, una posible intoxicación u otra circunstancia.

Mientras se esperan los resultados, ya se tomaron testimonios de algunas de las amigas que estuvieron con Kiara en el cumpleaños. La investigación busca reconstruir qué ocurrió durante la fiesta y qué pasó después de que la adolescente regresara a su casa.