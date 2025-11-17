Todo estaba normal hasta que alguien “paso volando” por la pantalla de Canal 9

En el programa de Cada Día estaban viendo el pronostico extendido cuando fueron sorprendidos por un un visitante inesperado en el aire.

El inicio de semana en Canal 9 tuvo un giro inesperado cuando, durante la transmisión del pronóstico extendido en el programa Cada Día, un curioso episodio captó la atención de los televidentes. Mientras las placas informativas sobre el clima ocupaban la pantalla, detrás de ellas se pudo observar a dos personas “volando” en el aire mendocino.

La escena, que ocurrió a primera hora de la mañana, generó sorpresa y risas en el panel conducido por Majo Pérez Comalini, quien junto a sus compañeros no dudó en comentar la situación en vivo. El grupo se permitió un momento de distensión y hasta envió saludos a quienes, desde las alturas, disfrutaban de hacer parapente en un horario poco habitual para la mayoría.

El hecho se convirtió rápidamente en tema de conversación entre la audiencia, que destacó la naturalidad con la que el programa reaccionó ante la aparición de los deportistas. La mañana y la información sobre el pronóstico del tiempo en Mendoza, terminó ofreciendo además una postal inesperada que combinó televisión en vivo y aventura.

Este tipo de episodios refuerza la cercanía que caracteriza a Cada Día y la pantalla de Canal 9 donde lo imprevisto suele transformarse en parte del entretenimiento matutino. La presencia de los parapentistas detrás de las placas informativas aportó frescura y espontaneidad, recordando que la televisión en vivo siempre guarda espacio para la sorpresa.