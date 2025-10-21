¿Todavía no te llega el DNI nuevo?: así funcionará el registro Civil en Mendoza este domingo 26 de octubre

El Registro Civil de Mendoza abrirá este domingo 26 de octubre en los 18 departamentos para la entrega de DNI pendientes y la emisión de certificados excusatorios por motivos como extravío del documento o distancia del lugar de votación.

El Registro Civil de Mendoza abrirá sus puertas este domingo 26 de octubre en los 18 departamentos de la provincia, con el objetivo de entregar documentos de identidad (DNI) pendientes y emitir certificados excusatorios para quienes no puedan votar en las próximas elecciones legislativas nacionales, provinciales y municipales.

Según informó el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, las oficinas funcionarán de 8 a 18 horas, y el personal estará afectado exclusivamente a este operativo especial.

Los servicios disponibles durante la jornada incluirán:

Entrega de DNI a las personas que todavía no hayan retirado su documento y cuya entrega a domicilio haya fallado en dos oportunidades. En estos casos, los DNI permanecen en la oficina donde se realizó el trámite.

En el caso de los documentos tramitados en Ventanilla Única (Casa de Gobierno) , Gimnasio N°2 , Cuarta Sección , Legislatura y Poder Judicial , los ciudadanos deberán retirarlos en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza , ubicada en 9 de Julio 500, planta baja .

Confección de certificados excusatorios para quienes no puedan asistir a votar por diferentes motivos, como: No haber recibido el DNI ni que se encuentre en las oficinas. Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación. Pérdida o extravío del documento.



Para este último caso, también se podrá tramitar el certificado de extravío por internet, ingresando a la opción “Certificados de Extravío”, disponible únicamente el domingo 26 de octubre desde las 8 de la mañana.

Oficinas con atención a los ciudadanos

Capital

B° La Favorita. Acceso 2 s/n los Junquillos y Libertador B° La Favorita.

Concentradora (Casa de Gobierno). Peltier 351, Cuerpo Central, PB.

Municipalidad de Capital. 9 de Julio 500, PB.

Las Heras

San Miguel 1482.

En Algarrobal: Paraguay y Paso Hondo s/n.

Draghi Lucero: Lisandro Moyano 867.

En Uspallata: Ruta 7 Km 1147, Lote 4, M2-31.

Guaymallén

En Corralitos: María Elena Walsh y Rodríguez.

En El Bermejo: Avellaneda 4254.

En San José: Fco. De La Reta y Viamonte.

En Rodeo de la Cruz: Bandera de los Andes 8956.

En Dorrego: Alto Dorrego Mall, Lateral Oeste Acceso Sur.

Villa Nueva; Lincoln 277, local 12. Complejo Blas Shopping.

Tupungato

En Tupungato. Santiago Liniers 290.

San Carlos

En Chilecito: San Martín s/n.

En San Carlos: Independencia 345.

En La Consulta: Centro Cívico-PB Ej. de los Andes y 9 de Julio.

Tunuyán

En Vista Flores: San Martín 1120, Local 3, Vista Flores.

En Tunuyán: San Martín 1900, Centro Cívico.

Lavalle

Uruguay N°139, Villa Tulumaya.

Costa de Araujo: Moreno y Medina S/N, Costa de Araujo.

Gustavo André. Cordera y Moyano, Gustavo André.

3 de mayo: Carril 3 de Mayo S/N.

San Martín

Agustín Álvarez 164.

B° San Pedro: Centro Comunitario.

Palmira: 25 de mayo y Colón s/n, Centro Cívico.

Tres Porteñas: Bayo S/N.

Montecaseros: Carril Montecaseros, Km 9.

Rivadavia

Rivadavia: San Isidro 481.

La Central: B° Leopoldo Lugones. Ruta 71.

Junín

Román Cano e Yrigoyen.

La Colonia: Entre Ríos 150.

Ingeniero Giagnoni: Liceo s/n.

Medrano: Colón y Luis Correa.

Los Barriales: Avenida Libertador s/n.

Santa Rosa

San Martín 301.

La Dormida: Remo Falcione S/N

Las Catitas: Antonio Panza y Alejo Mallea. CIC La Costanera.

La Paz

Belgrano s/n-Centro Cívico.

Luján de Cuyo

Chacras de Coria: Italia 5405.

Carrodilla: Manuel A. Sáenz 8253.

Potrerillos: B Cívico.

El Carrizal: Ruta Nacional 16-s/n-Estafeta Ugarteche-Luján.

Luján de Cuyo: San Martín 110.

Maipú

Padre Vázquez 110.

Gutiérrez: Vicente López y Planes 135.

Luzuriaga: Piedra Buena y Olascoaga-B° Antártida Argentina.

Beltrán: Alberdi 569.

Rodeo del Medio: Ruta 50 N° 4800.

Godoy Cruz

Hiper Libertad: Joaquín V. González 450.

San Rafael

Emilio Civit 70.

Capitán Montoya: Ruta Nacional 143, Las Paredes.

Salto Las Rosas: Alberdi S/N.

Villa Atuel: 9 de Julio y San Martín.

Rama Caída: Ejercito de los Andes 2000.

Monte Comán: Italia 152.

General Alvear

San Pedro del Atuel: María Orduino S/N

CDR Gral. Alvear: Alvear Oeste 540.

Bowen: Mitre 53.

Alvear Oeste: Laprida 58.

Malargüe

CDR Malargüe: San Martín 258.

Pata Mora en Barrio Cívico.

Oficina Agua Escondida.

Quiénes están obligados a votar

El voto es obligatorio para todas las personas mayores de 18 y menores de 70 años que figuren en el padrón electoral. En cambio, el voto es opcional para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70 años.

Qué documentos son válidos para votar

Podrán votar únicamente quienes se presenten con alguno de los siguientes documentos habilitados por la Justicia Nacional Electoral:

Libreta de enrolamiento o libreta cívica.

DNI libreta verde o celeste.

Tarjeta del DNI libreta celeste (aun si tiene la leyenda “No válido para votar”).

DNI tarjeta.

No se aceptará el DNI digital del celular, ni documentos cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón.