Tiroteo en Luján de Cuyo: un policía de civil baleó a un presunto ladrón que le habría robado su arma y fue detenido

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en inmediaciones del parque Ferri. El efectivo reconoció a un hombre que días atrás le había robado su arma reglamentaria y lo persiguió. El sospechoso fue baleado en la cabeza y permanece internado en grave estado.

Este lunes sucedió un tiroteo entre un policía de civil y un presunto delincuente, en el marco de un robo ocurrido días atrás, en Luján de Cuyo. El episodio terminó con un hombre gravemente herido y el efectivo detenido, mientras la Justicia investiga si actuó en legítima defensa o si hubo exceso en sus funciones.

El hecho ocurrió pasadas las 10 de la mañana, en la intersección de Azcuénaga y Libertad, cerca del parque Ferri. Según detalló el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, el efectivo policial –que se encontraba fuera de servicio– reconoció a un sospechoso que, el viernes pasado, le habría robado pertenencias personales, entre ellas su arma reglamentaria.

El agente advirtió la presencia del Chevrolet Prisma gris utilizado en la huida de aquel robo e intentó detener al conductor. Sin embargo, el hombre intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución que terminó de manera violenta.

De acuerdo con la investigación preliminar, el policía disparó contra el vehículo en movimiento e hirió al conductor en la cabeza, provocando que el automóvil perdiera el control y volcara sobre calle Libertad.

Uno de los ocupantes fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde se encuentra en estado grave. En tanto, el efectivo no sufrió lesiones, pero fue aprehendido por orden del fiscal Pirrello hasta esclarecer las circunstancias del hecho.

En la escena trabajaron peritos de Policía Científica y efectivos de la División Homicidios, quienes recolectaron pruebas balísticas y peritaron los vehículos involucrados.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios, que deberá determinar si el accionar del policía se enmarca dentro de la legítima defensa o si incurrió en un exceso durante la persecución.