Tiene 5 años, lucha contra un tumor y necesita la ayuda de todos los mendocinos para seguir su tratamiento

Ezequiel tiene apenas cinco años, enfrenta un tumor en la cabeza y desde hace tres años viaja periódicamente desde Mendoza a Buenos Aires para tratarse en el Hospital Garrahan. Su familia necesita ayuda económica para afrontar nuevos traslados y una próxima cirugía clave.

Ezequiel tiene cinco años, una sonrisa que no se apaga y una pelea diaria que no debería dar ningún chico. Desde los dos años enfrenta un tratamiento oncológico por un tumor cerebral, que lo obliga a viajar desde Mendoza a Buenos Aires cada dos meses para ser atendido en el Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más importantes del país.

El camino médico comenzó en abril de 2022, cuando el niño sufrió una convulsión. Tras estudios y diagnósticos poco claros en la provincia, su mamá tomó una decisión crucial: viajar a Buenos Aires para buscar una respuesta definitiva. En el Garrahan confirmaron el diagnóstico y desde el 24 de abril de 2023 Ezequiel se encuentra bajo seguimiento permanente.

El próximo viaje será en enero, cuando el pequeño deberá someterse a nuevos estudios prequirúrgicos y, posteriormente, a una nueva operación. Esto implica un desembolso económico muy alto para la familia, que debe afrontar pasajes, estadía y gastos básicos durante cada estadía en Buenos Aires.

En julio de 2024, Ezequiel fue operado durante más de ocho horas. Si bien la intervención fue exitosa, los médicos informaron que no pudieron retirar la totalidad del tumor, ya que una parte está adherida a una zona motora del cerebro. Por ese motivo, no se descarta que deba realizar quimioterapia en el futuro.

Por el momento, muchas cosas que hacen los niños, él no las puede realizar, como hacer algún deporte, jugar a la pelota o simplemente correr sin su casco. Aun así, mantiene la alegría intacta: juega con sus hermanos, se ríe con sus amigos y enfrenta cada tratamiento con una fortaleza que conmueve.

“Me gusta viajar, así mi mamá me compra dulces”, dice el nene con la naturalidad propia de su edad, sin dimensionar el esfuerzo que hay detrás de cada traslado.

La familia apela a la solidaridad de los mendocinos para poder continuar con el tratamiento y garantizar que Ezequiel llegue en condiciones a la próxima intervención. Cada colaboración suma y puede marcar la diferencia en una historia donde el tiempo, la salud y los recursos económicos corren en paralelo.

Aquellos que quieran colaborar los pueden hacer al alias: Ezequiel.d.2025