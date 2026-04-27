Tiene 10 años, armó su propia peluquería en casa y su historia emociona a todos en Mendoza

La historia de Misael, un niño de 10 años de Las Heras, se volvió viral en TikTok tras mostrar cómo creó su propia peluquería en una habitación de su casa, donde ya atiende clientes y da sus primeros pasos en el oficio que sueña convertir en su futuro.

Un video viral en TikTok contó un poco de la historia de Misael, un joven mendocino de 10 años que sueña con convertirse en peluquero. Es por eso que junto a su mamá se pusieron manos a la obra, y en una habitación de su casa ubicada en Las Heras pudieron abrir un espacio con lo necesario para que pueda empezar.

La historia de Misael comenzó cuando descubrió su pasión por la peluquería. Con el apoyo de su mamá, decidió transformar una habitación de su vivienda en un pequeño local donde pudiera comenzar a practicar y atender clientes.

Para lograrlo, ambos trabajaron en conjunto: mientras el niño se capacitaba y aprendía, también ayudaba a su familia vendiendo rosquitas los fines de semana para reunir dinero.

De a poco fueron comprando las máquinas, colocaron luces y compraron el equipamiento necesario para empezar hace 4 meses. “Me da una emoción porque sé que es lo que sueña hacer entonces me da mucha emoción”, respondió la mamá.

Con esfuerzo, lograron comprar las primeras herramientas: máquinas de corte, iluminación y elementos básicos para poner en marcha la peluquería casera, que ya lleva aproximadamente cuatro meses en funcionamiento.

La historia tomó mayor visibilidad cuando el influencer mendocino Brian de la Rosa compartió su experiencia tras visitar el lugar.“Con tan solo 10 años ya corta el pelo en su pieza. Entré pensando que iba a ver un nene y me encontré con un ejemplo”, expresó en su cuenta de TikTok, donde el contenido se viralizó rápidamente.

El influencer le pregunto cuál era su próximo objetivo y él respondió que quería armar mejor la peluquería: comprar luces, un espejo más grande y una silla de barbero.

Dónde queda la peluquería

Actualmente, la peluquería de Misael funciona en su casa, ubicada sobre calle Caseros al 248, entre Sargento Cabral y Bartolomé Mitre en Las Heras El joven emprendedor cobra alrededor de $5.500 por corte de pelo, un valor accesible que atrajo a cada vez más vecinos interesados en conocer su trabajo.

“Hace videos, trabaja, hace cursos de barbería, estudia, pero no dejes la escuela”, le recomendó el influencer.

El video fue compartido a través de TikTok y en pocas horas superó las 500 mil reproducciones. En los comentarios muchos felicitaron la iniciativa del pequeño mendocino y de su madre por apoyarlo y hasta un montón de gente pidió la dirección de la peluquería para cortarse el pelo con Misael.