Se viene el calor: ¿cuándo llega la máxima a 36 grados?

Contingencias Climáticas señaló que a partir de este lunes comienza a subir la temperatura. Este martes preparate porque llegaría a los 36 grados centígrados.
El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este martes comienza a sentirse las temperaturas de verano. La máxima ascenderá a valores cercanos a los 35 grados, de hecho el martes lo superaría.
¿Qué pasa este lunes 17-11-2025?
Este lunes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 33°C | Mínima: 13°C
¿Cómo estará el martes 18-11-2025?
El martes estará caluroso con poca nubosidad, vientos leves del sudeste. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 36°C y Mínima: 16°C
¿Qué pasa el miércoles 19-11-2025?
El miércoles estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sudeste. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 32°C | Mínima: 18°C
¿Cómo estará el jueves 20-11-2025?
El jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones. Inestable en cordillera.
Máxima: 35°C | Mínima: 17°C
¿Qué pasa el viernes 21-11-2025?
El viernes habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 29°C | Mínima: 14°C
Sábado 22-11-2025
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.
Máxima: 33°C | Mínima: 16°C