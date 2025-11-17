Se viene el calor: ¿cuándo llega la máxima a 36 grados?

Contingencias Climáticas señaló que a partir de este lunes comienza a subir la temperatura. Este martes preparate porque llegaría a los 36 grados centígrados.

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este martes comienza a sentirse las temperaturas de verano. La máxima ascenderá a valores cercanos a los 35 grados, de hecho el martes lo superaría.

¿Qué pasa este lunes 17-11-2025?

Este lunes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 13°C

¿Cómo estará el martes 18-11-2025?

El martes estará caluroso con poca nubosidad, vientos leves del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 36°C y Mínima: 16°C

¿Qué pasa el miércoles 19-11-2025?

El miércoles estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C

¿Cómo estará el jueves 20-11-2025?

El jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones. Inestable en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 17°C

¿Qué pasa el viernes 21-11-2025?

El viernes habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Sábado 22-11-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 33°C | Mínima: 16°C