Tiempo agradable en Mendoza este miércoles: ¿de cuánto será la máxima?

Contingencias Climáticas informó que este miércoles subirá la temperatura y la máxima llegará a los 25 grados.

Este miercoles subirá la temperatura en la provincia. La máxima subirá considerablemente para ubicarse en los 25 grados centígrados. Este buen tiempo se mantendrá durante la semana y por lo menos, hasta el sábado.

¿Cómo estará este miércoles 29-04-2026?

Este miércoles habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en la cordillera del sur provincial.

Máxima: 25°C | Mínima: 6°C

Jueves 30-04-2026

El jueves habrá tiempo bueno con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 23°C | Mínima: 7°C

Viernes 01-05-2026

Tiempo bueno con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del este.

Máxima: 25°C | Mínima: 8°C

Sábado 02-05-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C