Terrible caos en el Nudo Vial: choque de varios autos y dos vehículos averiados provocó largas demoras

Un choque entre cinco autos, un camión averiado y un remis con una rueda pinchada provocaron fuertes demoras y largas filas de vehículos en uno de los principales ingresos a Ciudad.

La mañana de este viernes comenzó con importantes demoras en uno de los principales accesos al Gran Mendoza. Un choque entre cinco vehículos y dos desperfectos mecánicos generaron un verdadero caos vehicular en la zona del nudo del Cóndor, en el ingreso a Ciudad.

La situación más compleja se registró sobre el Acceso Sur, en dirección al norte, donde un siniestro vial involucró a cinco autos a la altura del puente del Cóndor. Aunque hasta el momento no se reportaron personas heridas, el incidente provocó una fuerte congestión debido a la reducción de calzada a un solo carril.

El tránsito quedó seriamente afectado para quienes circulaban hacia Ciudad en horas pico. Filas de vehículos se extendieron varios metros y, en algunos sectores, automovilistas encendieron las balizas al quedar prácticamente detenidos sobre la traza.

A esta situación se sumó un inconveniente mecánico en la mano sur del puente del Cóndor. Un camión perdió una rueda mientras circulaba y debió ser asistido en el lugar. El vehículo fue retirado del puente, aunque permanecía siendo reparado con señalización preventiva para advertir a los conductores.

Metros más atrás, en la bajada del Acceso Este para incorporarse al Acceso Sur, un remis también generó complicaciones luego de sufrir un desperfecto en una de sus ruedas. El conductor detuvo el vehículo para cambiar el neumático tras una pinchadura, lo que ralentizó aún más la circulación.

Debido a la acumulación de incidentes en pocos metros, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y prever demoras. Además, sugirieron a quienes ingresan por el puente de Lamadrid optar por calles laterales para evitar quedar atrapados en la congestión vehicular.

Si bien el choque múltiple no reviste gravedad, el importante caudal de vehículos en una franja horaria de alta circulación convirtió la zona en uno de los puntos más conflictivos del tránsito mendocino durante la mañana.