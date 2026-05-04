Terminal de Mendoza: ¿cuándo concluirán las obras?

Las obras de remodelación en la Terminal de Mendoza continúan avanzando, especialmente en el ala oeste, donde se están realizando importantes modificaciones en las estaciones de partidas y llegadas, tanto del interior como del exterior. El proyecto apunta a mejorar la circulación, optimizar el flujo de pasajeros y sumar nuevos espacios comerciales y gastronómicos.

Sin embargo, mientras los trabajos progresan, también crecen las dificultades para quienes transitan y trabajan en la zona. Vendedores ambulantes, usuarios del transporte público y comerciantes coinciden en que el día a día se ha vuelto más complejo.

“Está quedando hermoso, pero para nosotros se complica mucho. Se puede vender, pero está muy difícil”, expresó una trabajadora de la zona. Otro de los reclamos más repetidos tiene que ver con la accesibilidad: “No hay rampas, hay que bajar escaleras como se puede”, señalaron usuarios que deben realizar trámites o movilizarse dentro del predio.

La menor circulación de personas es otro de los efectos visibles. “Pasa menos gente, porque no se puede andar bien o por miedo a que algo pase”, comentaron quienes dependen del movimiento diario para sostener sus ingresos.

A pesar de los inconvenientes actuales, muchos coinciden en que el resultado final será positivo. El nuevo sector incluirá un amplio patio de comidas, locales comerciales de indumentaria y un área de juegos infantiles, lo que lo convertirá en un punto de atracción no solo para pasajeros, sino también para vecinos de Guaymallén y la Ciudad de Mendoza.

En paralelo, el municipio de Guaymallén avanza con la mejora de calles aledañas, como Alberdi y Reconquista, con el objetivo de optimizar la accesibilidad y el tránsito en toda la zona.

En cuanto a los plazos, no hay definiciones oficiales claras, aunque algunos estiman que los trabajos podrían extenderse entre seis y siete meses más. Mientras tanto, la convivencia con las obras sigue generando opiniones divididas: entre la incomodidad del presente y la expectativa de una terminal renovada y más funcional en el futuro.