Tensión en la Arístides: evacuaron la Universidad de Mendoza por una amenaza de bomba

Un supuesto grupo paramilitar realizón intimidaciones a la facultad y por ello evacuaron a todas las personas que estaban dentro del edificio. En minutos comunicarán qué pasará con el turno tarde.

La mañana en la Universidad de Mendoza se vio aturdida por una amenaza de bomba. Un supuesto grupo emitió una amenaza a la institución y por ello las autoridades decidieron evacuar el edificio. Por la clonglomeración de personas, hubo cortes en las calles aledañas a Arístides Villanueva.

El supuesto ataque se lo atribuyó una organización que dice llamarse “984”. Según comentaron fuentes de la institución por mail llegó la amenaza que advertía sobre un artefacto explosivo. Esa amedentración provocó el protocolo y que se evacúe todo el edificio.

La División de Explosivos realizaron una inspección en el lugar y al parecer no encontraron nada.