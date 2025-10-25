¿Tenés un emprendimiento y querés llevarlo al siguiente nivel? sumate a este curso gratuito de financiamiento, autoempleo y redes

Mendoza

El curso brinda herramientas prácticas para impulsar proyectos. La inscripción ya está abierta y es con cupos limitados.

Redacción ElNueve.com

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió una nueva instancia de formación destinada a quienes desean comenzar o potenciar un emprendimiento.

Se trata del programa Emprende + GC “Herramientas para impulsar tu idea de negocio”, una capacitación gratuita orientada a brindar conocimientos prácticos y herramientas clave para el desarrollo de proyectos sostenibles.

¿Qué vas a aprender?

Durante la jornada, los participantes abordarán cinco ejes fundamentales para impulsar sus ideas:

  • Empleo y autoempleo: nuevas oportunidades y tendencias del mercado.
  • Emprendedurismo: validación y desarrollo de proyectos.
  • Financiamiento: estrategias para acceder al capital inicial.
  • Plan de negocios: cómo estructurar y proyectar una propuesta sólida.
  • Marketing digital y redes: herramientas para visibilizar productos y servicios.

Cada tema se desarrollará desde una mirada práctica, promoviendo la autogestión, la creatividad y la innovacióncomo motores del crecimiento personal y económico.

Además de la formación técnica, el encuentro busca fomentar el intercambio entre emprendedores. Será una oportunidad para crear redes de contacto, compartir experiencias y generar alianzas que fortalezcan el ecosistema emprendedor local.

¿Quiénes pueden participar?

La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años con domicilio en el departamento.

¿Dónde y cuándo es?

El encuentro se realizará el viernes 31 de octubre, de 9 a 12 horas, en las Salas de Capacitación del Hiper Libertad (Joaquín V. González 450).

Será un único encuentro presencial de tres horas.

¿Cómo inscribirte?

La inscripción se realiza de forma online a través de un formulario.

Los cupos son limitados, y quienes resulten seleccionados serán notificados por WhatsApp.

Más información:

Dirección de Educación y Capacitación Laboral, teléfonos: 4429360 / 4429361. WhatsApp: 2613068525

HACÉ CLICK ACÁ PARA INSCRIBIRTE

