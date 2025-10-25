¿Tenés un emprendimiento y querés llevarlo al siguiente nivel? sumate a este curso gratuito de financiamiento, autoempleo y redes

El curso brinda herramientas prácticas para impulsar proyectos. La inscripción ya está abierta y es con cupos limitados.
La Municipalidad de Godoy Cruz abrió una nueva instancia de formación destinada a quienes desean comenzar o potenciar un emprendimiento.
Se trata del programa Emprende + GC “Herramientas para impulsar tu idea de negocio”, una capacitación gratuita orientada a brindar conocimientos prácticos y herramientas clave para el desarrollo de proyectos sostenibles.
¿Qué vas a aprender?
Durante la jornada, los participantes abordarán cinco ejes fundamentales para impulsar sus ideas:
- Empleo y autoempleo: nuevas oportunidades y tendencias del mercado.
- Emprendedurismo: validación y desarrollo de proyectos.
- Financiamiento: estrategias para acceder al capital inicial.
- Plan de negocios: cómo estructurar y proyectar una propuesta sólida.
- Marketing digital y redes: herramientas para visibilizar productos y servicios.
Cada tema se desarrollará desde una mirada práctica, promoviendo la autogestión, la creatividad y la innovacióncomo motores del crecimiento personal y económico.
Además de la formación técnica, el encuentro busca fomentar el intercambio entre emprendedores. Será una oportunidad para crear redes de contacto, compartir experiencias y generar alianzas que fortalezcan el ecosistema emprendedor local.
¿Quiénes pueden participar?
La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años con domicilio en el departamento.
¿Dónde y cuándo es?
El encuentro se realizará el viernes 31 de octubre, de 9 a 12 horas, en las Salas de Capacitación del Hiper Libertad (Joaquín V. González 450).
Será un único encuentro presencial de tres horas.
¿Cómo inscribirte?
La inscripción se realiza de forma online a través de un formulario.
Los cupos son limitados, y quienes resulten seleccionados serán notificados por WhatsApp.
Más información:
Dirección de Educación y Capacitación Laboral, teléfonos: 4429360 / 4429361. WhatsApp: 2613068525