¿Tenés pensado comprar una moto? Cuidado con esta modalidad de estafa que ya circula en Mendoza

El fuerte crecimiento en la venta de motos en Mendoza encendió una alarma por agencias no oficiales que ofrecen financiaciones rápidas, piden una seña y luego imponen requisitos que no habían informado para quedarse con el dinero de los clientes.

El crecimiento en la venta de motos en Mendoza encendió una alarma entre las autoridades de Defensa del Consumidor por la aparición de agencias no oficiales que utilizan maniobras engañosas para captar clientes.

Las denuncias apuntan principalmente a falsas promesas de financiación rápida y entrega inmediata.

Según datos relevados, los patentamientos de motos en la provincia crecieron un 109% en comparación con el año pasado. Este fuerte aumento consolidó a las motos no solo como una opción de movilidad más económica, sino también como una herramienta de trabajo para miles de mendocinos.

En este contexto, comenzaron a multiplicarse publicaciones y ofertas que prometen acceder a una moto “solo con DNI”, “en cuotas fijas” o con “entrega inmediata”. Sin embargo, desde el organismo advirtieron que muchas de estas propuestas esconden condiciones que no se informan al momento de captar al comprador.

Cómo funciona la estafa

La modalidad detectada consiste en solicitar una seña para avanzar con la operación y, una vez abonado el dinero, exigir requisitos económicos mucho más estrictos, como garantes con altos ingresos o documentación adicional. Cuando la persona no puede cumplir con esas condiciones, las agencias retienen el dinero argumentando supuestos gastos administrativos.

Desde Defensa del Consumidor recordaron que estas prácticas violan la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, ya que las empresas están obligadas a brindar información clara, completa y previa antes de concretar cualquier operación comercial. Además, remarcaron que retener dinero bajo condiciones no informadas previamente puede ser considerado una conducta abusiva y sancionable.

Recomendaciones para evitar estafas al comprar una moto

Ante el aumento de denuncias, las autoridades recomendaron tomar algunas precauciones antes de entregar dinero:

Pedir y leer el contrato completo antes de firmar o pagar.

completo antes de firmar o pagar. Solicitar por escrito todos los requisitos para acceder al crédito.

para acceder al crédito. Verificar el costo final de la moto y las condiciones de financiación.

el costo final de la moto y las condiciones de financiación. Desconfiar de ofertas publicadas en redes sociales o comercios no habilitados.

de ofertas publicadas en o comercios no habilitados. Evitar entregar señas sin tener documentación respaldatoria.

Cómo denunciar

Las personas afectadas pueden realizar el reclamo primero en el Libro de Quejas o enviar una carta documento o correo electrónico al proveedor dejando constancia del inconveniente.

Además, se puede acceder a asesoramiento gratuito y sin necesidad de abogado: