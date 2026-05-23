Mendoza será la primera provincia del país en detectar una grave enfermedad en recién nacidos: los tratamientos serán gratuitos

El Gobierno provincial firmó un convenio para incorporar la detección temprana de atrofia muscular espinal (AME) en recién nacidos. El programa incluirá estudios gratuitos en hospitales públicos y permitirá iniciar tratamientos desde los primeros días de vida.

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un nuevo programa de detección temprana de atrofia muscular espinal (AME) en bebés recién nacidos.

La iniciativa se desarrollará durante dos años y permitirá sumar estudios específicos dentro de la pesquisa neonatal que ya se realiza en hospitales y centros de salud públicos de la provincia.

El convenio fue firmado este viernes entre el Ministerio de Salud y Deportes y la compañía farmacéutica Novartis Argentina. Del acto participaron el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, además de representantes de la Asociación Familias AME y especialistas en neurociencias.

El objetivo principal será detectar de manera precoz esta enfermedad genética poco frecuente que afecta las neuronas motoras y puede provocar graves complicaciones en bebés y niños. Según explicaron desde la cartera sanitaria, identificar la patología en los primeros días de vida mejora considerablemente las posibilidades de tratamiento y la calidad de vida de los pacientes.

Cómo funcionará el programa de detección de AME en Mendoza

La iniciativa contempla estudios para todos los bebés nacidos en Mendoza, la entrega de kits de detección y equipamiento para procesar muestras, además de capacitaciones para profesionales de la salud y tareas de seguimiento del programa.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que en la provincia se detectan entre uno y dos casos por año. También aclararon que los tratamientos y medicamentos para quienes padecen esta enfermedad son cubiertos por Nación, por lo que las familias no deben afrontar esos costos.

Montero destacó que la incorporación de la atrofia muscular espinal a la pesquisa neonatal representa “un avance en innovación sanitaria” y remarcó que se trata de una enfermedad grave, aunque con mejores perspectivas cuando se diagnostica de forma temprana. Además, reveló que actualmente hay cinco pacientes con AME atendidos en el Hospital Humberto Notti y valoró el trabajo realizado por las familias que impulsaron este tipo de políticas sanitarias.

Desde Novartis Argentina señalaron que Mendoza se convertirá en la primera experiencia de pesquisa neonatal para AME en el país y remarcaron que este tipo de programas ya funciona en distintos lugares del mundo.

El gerente general de la compañía, Francisco Javier García Tosina, aseguró que la detección temprana permitirá acelerar los diagnósticos y garantizar mayor equidad en el acceso al tratamiento. También sostuvo que la experiencia mendocina “puede convertirse en un modelo para el resto de Argentina”.

Por su parte, Asociación Familias AME celebró la firma del acuerdo y destacó que el diagnóstico precoz puede cambiar radicalmente el futuro de los pacientes y sus familias.

La directora del área de Neurociencias de Novartis Argentina, Eugenia Esquerro, explicó que la atrofia muscular espinal tiene un fuerte impacto en los primeros años de vida y advirtió que los tratamientos pierden efectividad si el diagnóstico no se realiza a tiempo.