“Tenemos una condena perpetua de dolor, sufrimiento y angustia”: a dos años del crimen de Gabriel Vilchez por una bicicleta su familia busca a uno de los asesinos

El 25 de febrero del 202, Gabriel Vilchez fue atacado brutalmente por dos ladrones que le robaron la bicicleta. Iba a trabajar y era padre de 3 pequeños. En noviembre de ese año confesó uno de los involucrados. El otro continúa prófugo. Mientras tanto una familia que sigue pidiendo Justicia.

Un día como hay, pero hace dos años, la provincia sentía conmoción por la muerte de Gabriel Vilchez, un hombre de 30 años, padre de 3 pequeños que fue brutalmente atacado por dos delincuentes cuando iba a trabajar al parque Industrial de Las Heras.

A dos años de su pérdida, la familia no puede descansar en paz. Al día de hoy uno de los involucrados continúa prófugo. El otro, “El Costra” admitió su culpa en noviembre del 2024 y fue condenado a 23 años de prisión.

Su hermano, Fernando Vilchez, en diálogo con ELNUEVE.COM explicó el sentimiento que tiene la familia: “Dos años de que mataron a mi hermano, dos años en lo que solo se logró capturar a una de las personas, gracias a la información que le brindamos nosotros, solo logramos 23 años de condena que seguro eso se reduce por buena conducta y por biribiri”.

Y agregó: “hoy nosotros tenemos una condena perpetua de dolor, sufrimiento, angustia y un montón de cosas más que suceden con las personas que quedamos, mis sobrinos hijos de mi hermano están sumergidos en un dolor profundo en el cual les afecta día a día y de por vida, mi madre muerta en vida, mis hermanos y yo poniendo muchas garras, el dolor también nos invade y más aún viendo a mi mamá y mis sobrinos así. Nosotros quedamos con una condena perpetua”.

Sobre el segundo involucrado que continúa prófugo la familia señaló: “la Justicia nunca más nos dió información de nada, nunca más supimos que pasa que aún está libre el segundo, nunca más un acercamiento a mi madre dándole alguna explicación, en fin nunca más nada”.

El crimen de Gabriel

El asesinato sucedió en febrero del 2024, cuando Gabriel Ortiz Vilchez se dirigía a trabajar luego de unas vacaciones. Su labor lo cumplía en el Parque Industrial de Las Heras en una empresa de piscinas. Ese día, como todos, salió en bicicleta de su casa en el centro de Las Heras, alrededor de las seis y veinte. Circulaba por Lisandro Moyano y cuando pasó por Azcuénaga, cerca de la intersección con Fangio, lo agarraron y golpearon para sacarle la bicicleta y una mochila en la que llevaba una documentación.

A partir de ese momento, todo es un calvario para la familia Vilchez. Según pudieron reconstruir con declaraciones de testigos y de algunos policías, Gabriel quedó tendido en el piso un buen rato, calculan unos 40 minutos. La Policía llegó y lo trasladó al Central. No tenía documentos, pues se lo habían llevado, así que quedó solo en el Hospital durante varias horas.

La Policía para dar con un familiar se comunicó con el trabajo por un logo en la remera que llevaba puesta. En el trabajo comprueban que el ausente era Gabriel y se van al Hospital Central. No los dejan pasar pero comprueban que era él y desde el trabajo se pueden comunicar con Fernando, su hermano.

El familiar recién pudo llegar al hospital a las 14,20, casi 5 horas después del accidente. En ese momento, le dicen que tenía un golpe y que estaba un poco agresivo por la situación. Pero su hermano pensó que no era grave.

Pasa la primera noche en el Hospital Central. Los familiares solo lo ven sedado. Para el martes, con los trámites resueltos de la ART, Gabriel fue trasladado al Hospital Italiano.

En el Hospital Italiano lo trasladan inmediatamente a terapia intensiva. “Recién ahí nos enteramos de que estaba muy delicado su cerebro, tiene una hemorragia interna muy grande. Nosotros creíamos que era solo un golpe, pero no tiene hematomas dentro del cerebro”, contó en ese momento el hermano.



Luego de estar internado por casi una semana, ese domingo no resistió y Gabriel falleció.