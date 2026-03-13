Tembló muy fuerte en Chile y se sintió en Mendoza ¿de cuánto fue y dónde?

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:39 de la mañana y tuvo su epicentro a 37 kilómetros de Huasco, en Chile. También fue percibido en algunas zonas de Mendoza.

Un sismo de magnitud aproximada 5.6 se registró durante la mañana de este viernes y fue percibido en distintas regiones de Chile y también en algunas zonas del oeste de Argentina.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a unos 37 kilómetros de Huasco y ocurrió alrededor de las 10:39 de la mañana, según los primeros reportes. Debido a su magnitud, el temblor fue percibido por habitantes de varias localidades cercanas al epicentro y también en provincias argentinas próximas a la cordillera.

Hasta el momento, las autoridades de Chile no informaron sobre daños materiales ni personas afectadas a causa del sismo. Sin embargo, organismos de emergencia continúan monitoreando la situación y recopilando datos sobre el evento.

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el contacto entre placas tectónicas. Por este motivo, los movimientos telúricos son relativamente frecuentes en la región.

Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos oficiales ante este tipo de fenómenos naturales.