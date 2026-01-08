Tembló fuerte en San Juan y se sintió en Mendoza: ¿de cuánto fue y dónde?

Un movimiento sísmico de magnitud 5,1 fue registrado este jueves por el Inpres, con epicentro en San Juan y una profundidad de 10 kilómetros; el evento fue percibido en edificios altos de Mendoza.

Un fuerte temblor sucedió en San Juan y se sintió en Mendoza. El sismo de magnitud 5,1 fue registrado este jueves 8 de enero a las 11:14 con epicentro en la provincia de San Juan, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El evento fue calculado de manera automática y todavía se encuentra sujeto a revisión por un sismólogo.

De acuerdo con los datos oficiales, el epicentro se localizó a 90 kilómetros al este de San Juan, a 211 kilómetros al noreste de Mendoza y a 30 kilómetros al noroeste de Marayes, con coordenadas -31.29 de latitud y -67.6 de longitud. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido en distintas localidades de la región.

Hasta el momento no se reportaron daños ni personas afectadas, aunque desde los organismos oficiales recordaron que la información inicial puede actualizarse a medida que se complete el análisis técnico del evento.

En Mendoza, se sintió específicamente en los pisos más altos de los edificios.

Esto señaló el INPRES

Sismo calculado automaticamente (sujeto a revisión por un sismólogo) con epicentro en SAN JUAN ¿Percibió este sismo? Tiempo local: 2026-01-08 11:14:58 Tiempo GMT: 2026-01-08 14:14:58 Epicentro: 90 km al E de San Juan; 211 km al NE de Mendoza; 30 km al NO de Marayes -31.29 (lat) -67.6 (long) Magnitud: 5.1 Profundidad: 10 km

