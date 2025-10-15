Tembló fuerte en Mendoza este miércoles 15 de octubre

Un movimiento se sintió en la provincia este miércoles cerca de la 8.45. Se percibió en los pisos más elevados del centro de Mendoza.

Un fuerte sismo se sintió durante la mañana de este miércoles en Mendoza. El movimiento se sintió cerca de las 8.45. Lo sintieron principalmente aquellos que viven o trabajan en edificios y están en los pisos más altos.

Si bien el Inpres todavía no actualiza su página, el sismo habría ocurrido en la región Coquimbo de Chile y sería de 5,6 grados en la escala Richter. El epicentro sería a 21 kilómetros de la ciudad de Ovalle.

Mapa de intensidad del #sismo M5.6 ocurrido a las 11:43:41 (UTC) con epicentro a 21 km de #Ovalle, Chile. Descarga la app Sismo Detector desde https://t.co/jS9crK4Riw para recibir alertas en tiempo real en tu smartphone pic.twitter.com/BkciXsjzEG — Earthquake Network (@SismoDetector) October 15, 2025

Los organismos chilenos señalaron que si bien fue fuerte el movimiento no hay peligro de tsunami en el vecino país.