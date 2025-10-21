Tembló fuerte en Mendoza este martes 21 de octubre

Tembló fuerte en Mendoza este martes 21 de octubre

Mendoza

El Instituto Nacional de Prevención sísmica informó que hubo un sismo en el límite entre Mendoza y San Juan a 43 kilómetros al Norte de Uspallata.

usuario
Redacción ElNueve.com
Otra vez se movió Mendoza. La semana pasada se registraron dos moviimientos sismicos y hoy otro, pero esta vez el epicentro sí fue en la provincia, en el límite con San Juan y cerca de Uspallata.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor fue a las 11:08 y a 43 kilómetros de Uspallata en el límite con San Juan. La magnitud del sismo fue de 4,8 grados en la escalar Richter y a 131 kilómetros de profundidad.

Tiempo local: 2025-10-21 11:08:37
 Tiempo GMT: 2025-10-21 14:08:37
 Epicentro: 99 km al NO de Mendoza; 148 km al SO de San Juan; 43 km al NO de Uspallata -32.36 (lat) -69.71 (long)
 Magnitud: 4.8
 Profundidad: 131 km
En Mendoza se sintió en varios puntos, especialmente en edificios altos.