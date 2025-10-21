Tembló fuerte en Mendoza este martes 21 de octubre

Otra vez se movió Mendoza. La semana pasada se registraron dos moviimientos sismicos y hoy otro, pero esta vez el epicentro sí fue en la provincia, en el límite con San Juan y cerca de Uspallata.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor fue a las 11:08 y a 43 kilómetros de Uspallata en el límite con San Juan. La magnitud del sismo fue de 4,8 grados en la escalar Richter y a 131 kilómetros de profundidad.