Tembló fuerte en Mendoza este martes 21 de octubre

El Instituto Nacional de Prevención sísmica informó que hubo un sismo en el límite entre Mendoza y San Juan a 43 kilómetros al Norte de Uspallata.
Otra vez se movió Mendoza. La semana pasada se registraron dos moviimientos sismicos y hoy otro, pero esta vez el epicentro sí fue en la provincia, en el límite con San Juan y cerca de Uspallata.
Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor fue a las 11:08 y a 43 kilómetros de Uspallata en el límite con San Juan. La magnitud del sismo fue de 4,8 grados en la escalar Richter y a 131 kilómetros de profundidad.
|Tiempo local:
|2025-10-21 11:08:37
|Tiempo GMT:
|2025-10-21 14:08:37
|Epicentro:
|99 km al NO de Mendoza; 148 km al SO de San Juan; 43 km al NO de Uspallata -32.36 (lat) -69.71 (long)
|Magnitud:
|4.8
|Profundidad:
|131 km
En Mendoza se sintió en varios puntos, especialmente en edificios altos.