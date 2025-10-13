Tembló en Mendoza este lunes: ¿lo sentiste?

Un temblor de 4.6 grados sorprendió este lunes a los habitantes de Mendoza y San Juan. El movimiento, registrado por el INPRES a las 15:58, se sintió con fuerza en varias zonas.

Un sismo de magnitud 4.6 grados en la escala de Richter sorprendió este lunes a los mendocinos. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que el sismo se registró a las 15:58, con epicentro cercano a Mendoza y san Juan.

De acuerdo con los datos oficiales, el temblor se produjo a 66 kilómetros al Este del Cerro Mercenario. Tuvo una profundidad de 112 kilómetros y una magnitud de 4.6 grados. Esta característica lo clasifica como un sismo superficial, lo que explica por qué, pese a su baja magnitud, pudo sentirse con mayor fuerza en las zonas cercanas al epicentro.

La provincia de Mendoza se encuentra dentro de una zona de alta actividad sísmica, por lo que las autoridades insisten en la importancia de estar preparados. Desde Defensa Civil recordaron que es clave contar con una mochila de emergencias lista ante cualquier eventualidad.

Qué debe tener una mochila de emergencias para sismos

De acuerdo con las recomendaciones oficiales, cada familia debería tener a mano una mochila con los siguientes elementos básicos: