Tembló en Mendoza este lunes: ¿lo sentiste?

Un temblor de 2.8 grados de magnitud sorprendió este lunes a los mendocinos. El movimiento, registrado por el INPRES a las 19:23, se sintió con fuerza en varias zonas.

Un sismo de 2.8 grados de magnitud en la escala de Richter sorprendió este lunes 5 de enero a los mendocinos. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que el temblor se registró a las 19:23, con epicentro en el Este mendocino.

De acuerdo con los datos oficiales, el temblor se produjo a 15 km al Sur de San Martín; 26 km al NE de El Carrizal; 47 km al SE de Mendoza

Tuvo una magnitud de 2.8 grados en la Escala de Richter y fue a una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se sintió en el Gran Mendoza.