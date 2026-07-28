Tembló dos veces en Mendoza durante la noche del lunes y la madrugada del martes: ¿en qué zonas y cuál magnitud?

Los movimientos sísmicos se registraron con pocas horas de diferencia durante la noche del lunes y la madrugada del martes. El de mayor magnitud tuvo epicentro cerca de El Carrizal y fue percibido en distintos departamentos de la provincia.

Mendoza registró dos sismos en menos de cinco horas entre la noche del lunes 27 y la madrugada del martes 28 de julio. El primero, y de mayor intensidad, ocurrió a las 22:37 con una magnitud de 4,1, mientras que el segundo se produjo a las 3:18 y alcanzó una magnitud de 3,8. Ambos fueron percibidos por vecinos de distintos puntos de la provincia.

El primer movimiento sísmico se registró a las 22:37 del lunes. Según los datos oficiales, el epicentro se ubicó a 8 kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 kilómetros al noreste de Tunuyán y 41 kilómetros al sudoeste de San Martín. Tuvo una magnitud de 4,1 y una profundidad de apenas 8 kilómetros, una característica que favorece que el temblor sea sentido con mayor intensidad en superficie.

De acuerdo con la escala Mercalli Modificada, la intensidad fue de entre III y IV en Tunuyán y Tupungato, donde algunas personas en reposo percibieron el movimiento y se observaron oscilaciones en objetos colgantes. En tanto, en San Carlos, Ciudad de Mendoza, Rivadavia y San Martín la intensidad fue III, por lo que el sismo fue sentido por algunas personas en reposo.

Horas más tarde, a las 3:18 de este martes, se produjo un segundo sismo. En este caso, el epicentro se localizó a 12 kilómetros al este de Cacheuta, 23 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Mendoza y 36 kilómetros al noroeste de El Carrizal.

Este movimiento alcanzó una magnitud de 3,8 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros. La intensidad fue estimada entre III y IV en la Ciudad de Mendoza y Potrerillos, donde también se reportó el balanceo de objetos colgantes. En Tupungato la intensidad fue III, mientras que en San Martín y Tunuyán se ubicó entre II y III, siendo percibido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios.