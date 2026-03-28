¿Te sumás a la Hora del Planeta? cuándo es y cómo participar desde tu casa

La provincia se suma a La Hora del Planeta, una iniciativa global que propone una acción simbólica para reflexionar sobre el consumo y el impacto ambiental.
Este sábado 28 de marzo, La Hora del Planeta vuelve a convocar a miles de personas en todo el mundo, y Mendoza será parte de esta acción que busca generar conciencia sobre el cambio climático y la protección de la biodiversidad.
La propuesta es simple: apagar las luces entre las 20:30 y las 21:30 horas. Durante ese tiempo, hogares, edificios y espacios públicos reducen su consumo eléctrico como gesto simbólico para reflexionar sobre el impacto ambiental de nuestras acciones diarias.
Desde el Gobierno provincial invitan a sumarse desde casa con pequeñas acciones que, aunque parezcan mínimas, pueden marcar la diferencia. Entre las recomendaciones están:
- Apagar las luces que no se usan
- Desconectar dispositivos eléctricos
- Reducir el consumo energético en general.
En esta edición, el foco está puesto en la biodiversidad, es decir, en la relación entre las personas, los ecosistemas y las especies. La campaña busca visibilizar cómo estos elementos están conectados y por qué su cuidado es clave frente a la crisis climática.
Bajo el lema “Apagá la luz. Encendé el compromiso”, la iniciativa propone algo más que un gesto puntual: invita a incorporar hábitos sostenibles en la vida cotidiana.
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