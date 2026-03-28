¿Te sumás a la Hora del Planeta? cuándo es y cómo participar desde tu casa

La provincia se suma a La Hora del Planeta, una iniciativa global que propone una acción simbólica para reflexionar sobre el consumo y el impacto ambiental.

Este sábado 28 de marzo, La Hora del Planeta vuelve a convocar a miles de personas en todo el mundo, y Mendoza será parte de esta acción que busca generar conciencia sobre el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

La propuesta es simple: apagar las luces entre las 20:30 y las 21:30 horas. Durante ese tiempo, hogares, edificios y espacios públicos reducen su consumo eléctrico como gesto simbólico para reflexionar sobre el impacto ambiental de nuestras acciones diarias.

Desde el Gobierno provincial invitan a sumarse desde casa con pequeñas acciones que, aunque parezcan mínimas, pueden marcar la diferencia. Entre las recomendaciones están:

Apagar las luces que no se usan

las luces que no se usan Desconectar dispositivos eléctricos

dispositivos eléctricos Reducir el consumo energético en general.

En esta edición, el foco está puesto en la biodiversidad, es decir, en la relación entre las personas, los ecosistemas y las especies. La campaña busca visibilizar cómo estos elementos están conectados y por qué su cuidado es clave frente a la crisis climática.

Bajo el lema “Apagá la luz. Encendé el compromiso”, la iniciativa propone algo más que un gesto puntual: invita a incorporar hábitos sostenibles en la vida cotidiana.