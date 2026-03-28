AYSAM finalizó las obras tras el megacorte en el Gran Mendoza: cuándo se normaliza el servicio de agua

Tras varias horas de trabajo, finalizaron las tareas clave en La Puntilla. Ahora comienza la recuperación del sistema y el regreso del agua será gradual.

La empresa Aguas Mendocinas informó este sábado que concluyó con éxito el operativo del megacorte que afectó a gran parte del Gran Mendoza.

Según detallaron, las tareas comenzaron a las 5 de la mañana y se completaron en unas cuatro horas y media, con la participación de equipos de Operaciones, personal de Inspección y una firma contratista.

Los trabajos se realizaron en La Puntilla, en Luján de Cuyo, como parte de la optimización del sistema de macrodistribución.

Las principales intervenciones fueron:

Instalación de una válvula mariposa en un acueducto de 600 mm en la cámara seca de Benegas

Colocación de dos compuertas en una cámara de derivación de un acueducto de 1.100 mm

Se trata de la etapa final de un plan de obras que implica una inversión de 5,1 millones de dólares y que busca mejorar el servicio para más de 800.000 mendocinos.

Además, ya se instalaron 14 caudalímetros en puntos estratégicos del sistema, en zonas como Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla.

Cuándo vuelve el agua

Finalizadas las intervenciones, se inició una etapa clave: la recuperación del sistema.

Desde la empresa explicaron que ahora comienza la recarga de reservas en los establecimientos potabilizadores y la carga hidráulica de los acueductos. Luego se avanzará con la purga de aire en las redes.

Por este motivo, el agua no volverá de inmediato en todas las zonas.

El restablecimiento será progresivo en los distintos sectores del Área Metropolitana.

La normalización total del servicio está prevista entre las próximas 24 y 48 horas, dependiendo de cada zona.

Mientras tanto, se pidió a los usuarios hacer un uso responsable y solidario del recurso.

Zonas afectadas por el corte

El megacorte impacta en distintos departamentos del Gran Mendoza:

Ciudad : Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11 Las Heras: zonas centro, oeste y norte

zonas centro, oeste y norte Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria Maipú: Coquimbito

Desde la empresa insistieron en cuidar el consumo mientras se normaliza el servicio: