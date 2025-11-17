“Te sigo hasta la muerte”: el gran aliento de los hinchas del Tomba tras el descenso

Godoy Cruz no logró la hazaña que necesitaba y, después de empatar 1-1 ante Deportivo Riestra y con la victoria de Aldosivi sobre San Martín de San Juan en Mar del Plata, consumó su descenso a la Primera Nacional tras 17 años consecutivos en la elite del fútbol argentino.

La tarde en el estadio Feliciano Gambarte estuvo cargada de ilusión. El equipo del “Turco” Omar Asad sabía que debía ganar y esperar un resultado ajeno que finalmente no llegó. Dentro del campo, el Tomba mostró actitud, generó situaciones y tuvo en el joven Santino “Chulo” Andino —la gran aparición del torneo— a su futbolista más desequilibrante. Pero no fue suficiente.

Un golpe temprano y un empate rápido

El partido comenzó cuesta arriba. A los 19 minutos, un error en la salida de Rasmussen terminó en el gol de Nicolás Venegas para Riestra, que fiel a su estilo aprovechó la mínima falla rival. Con ese panorama adverso y sabiendo que en Mar del Plata Aldosivi ya ganaba, la tensión crecía en las tribunas.

El alivio llegó pronto: un centro al área que buscaba a Andino se desvió, el arquero calculó mal y la pelota picó dentro para decretar el 1-1. Fue la cuota de fortuna que el Tomba casi no tuvo en todo el campeonato.

Mientras Godoy Cruz igualaba, San Martín de San Juan descontaba en el otro partido, encendiendo por unos minutos la ilusión mendocina. Pero esa esperanza nunca terminó de concretarse.

Andino, figura y futuro

El juvenil de 20 años volvió a ser la figura del equipo. Generó centros precisos, un cabezazo que pasó cerca y hasta una chilena que salió a centímetros del palo. Su proyección es una de las pocas certezas que deja el final de la temporada: tiene varias ofertas del exterior y podría convertirse en una venta clave para financiar el plantel que deberá afrontar la Primera Nacional.

El final, entre lamentos y agradecimiento

Godoy Cruz tuvo la victoria en una jugada clara: Rossi bajó la pelota y Rasmussen quedó solo, pero el arquero rival salvó de manera espectacular. Aunque un triunfo tampoco habría cambiado el destino: Aldosivi ya ganaba 4-2 y condenaba al Tomba independientemente de lo que ocurriera en Mendoza.

Al final, el estadio quedó envuelto en silencio, resignación y tristeza. No hubo declaraciones del plantel ni del cuerpo técnico, pero sí un gesto destacado de los hinchas: no hubo incidentes, no hubo destrozos. Muchos ingresaron al campo, se sentaron en el césped y asumieron el golpe con madurez.

El desafío que comienza hoy

Con el descenso consumado, el desafío para la dirigencia ya está en marcha: definir qué jugadores quedarán, cuáles regresarán de préstamos y quiénes serán parte del plantel que buscará el inmediato regreso. La Primera Nacional es dura, larga y exigente, pero la historia reciente de Godoy Cruz demuestra que el club sabe reinventarse.

Tras 17 años en Primera, el Tomba inicia una nueva etapa. La tristeza es profunda, pero también lo es la convicción de que deberá levantarse para volver a ocupar el lugar que supo ganarse.