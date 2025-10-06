¿Te robaron la moto en el Gran Mendoza?: la policía recuperó vehículos robados en patrullajes

La Policía de Mendoza recuperó varias motos y autos robados en operativos realizados en Las Heras, Guaymallén, Ciudad, Maipú y Godoy Cruz. También hubo detenciones, secuestro de drogas, armas blancas y otros elementos sustraídos.

En las últimas horas, la Policía de Mendoza llevó adelante una serie de operativos de patrullaje en distintos puntos del Gran Mendoza, en los cuales detuvo a ocho personas y recuperó varios vehículos robados, además del secuestro de armas de fuego y municiones.

Según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad, las acciones, encabezadas por la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), se desarrollaron en Maipú, Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras, reforzando la seguridad en zonas con alta circulación vehicular y antecedentes delictivos.

Durante los procedimientos realizados entre el sábado y el domingo, las fuerzas policiales aseguraron cinco motocicletas y tres automóviles con pedido de secuestro por robo o adulteración. En paralelo, fueron detenidos individuos con medidas judiciales pendientes, algunos de ellos involucrados en delitos recientes en el área metropolitana.

En Maipú, un joven de 18 años fue detenido mientras conducía una moto sin luces ni patente. Los efectivos constataron que los números de motor y cuadro estaban adulterados, por lo que el rodado fue incautado.

También en este departamento, sobre calle Rivadavia, se recuperó una Renault Duster con pedido por hurto agravado. El conductor, de 50 años, alegó haberla comprado recientemente, pero no pudo justificar su procedencia.

En Ciudad, un hombre de 44 años fue aprehendido en el barrio Jardín Aeroparque con un revólver calibre 32 y municiones. Además, presentaba una medida judicial pendiente.

Mientras tanto, en Guaymallén, la UAP arrestó a dos sujetos con órdenes judiciales activas: uno en el barrio Lihué y otro en la intersección de Colón y Mariano Moreno.

En Guaymallén, la policía encontró un Chevrolet Cruze con pedido de robo agravado. El vehículo, abandonado con las puertas abiertas, contenía equipos de comunicación tipo handy, cuchillos, ropa y herramientas.

También se recuperó un Volkswagen Suran que había sido robado y abandonado en un basural de la zona de Maure y Araujo.

En Godoy Cruz, fueron retenidas dos motocicletas por infracciones viales: una Honda Wave NF 100 y una Motomel S2, cuyos conductores no poseían la documentación correspondiente ni licencia habilitante.

La Unidad Especial de Patrullaje intervino en Las Heras, donde un hombre de 31 años fue detenido tras un intento de robo en un comercio. El sospechoso arrojó un revólver calibre 38 a una acequia mientras huía, pero fue capturado gracias a la intervención de un efectivo franco de servicio.

En otra acción, en el callejón Barrionuevo y General Paz, dos hombres que circulaban en una moto Honda sin dominio fueron detenidos luego de una breve persecución. Los números de motor y cuadro estaban limados, lo que confirmó la irregularidad del vehículo.

Finalmente, en calle Santa Rita, la policía detuvo a un joven de 20 años que conducía una Corven Mirage sustraída en Paso Hondo. El rodado fue recuperado y el conductor quedó a disposición de la Oficina Fiscal.