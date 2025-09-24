Te robaron la moto en el Gran Mendoza: Estás son las que la policía recuperó tras un allanamiento

La Policía de Mendoza recuperó varias motos robadas en operativos realizados en Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz. También hubo detenciones, secuestro de drogas, armas blancas y otros elementos sustraídos.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), desplegó en las últimas horas una serie de operativos en diferentes puntos del Gran Mendoza, que dejaron como saldo motos recuperadas, aprehensiones y el secuestro de objetos robados, drogas y armas.

Allanamientos en Las Heras

En calle Independencia y 25 de mayo, un joven de 22 años fue detenido tras robar una bicicleta. La policía logró interceptarlo a unas diez cuadras y devolver el rodado a su dueño.

En otro procedimiento, sobre Paso Hondo y Algarrobo, un joven de 18 años circulaba en una moto Keller 110 cc sin casco, sin documentación ni licencia. El vehículo fue retenido.

Allanamientos en Guaymallén

En el barrio Congreso y Progreso, un menor de 17 años fue aprehendido luego de una persecución que permitió recuperar tres motos robadas: una Zanella ZB, una Honda Wave y una Gilera Smash 110 cc.

En otra intervención, en calle Fader y Lugones, cuatro adolescentes de entre 13 y 15 años fueron sorprendidos mientras trasladaban objetos sustraídos. Entre los elementos incautados había una notebook, una netbook, parlantes, un teclado, una pala de camping y accesorios electrónicos.

Procedimientos en Godoy Cruz

En calle Rafael Obligado, un hombre de 37 años fue detenido dentro de un Fiat Strada cuando intentaba robarlo. En su poder se secuestraron un cuchillo y una llave cruz.

En J. A. Roca y Piedra Buena, un motociclista de 25 años fue reducido tras intentar escapar de un control policial. Entre sus pertenencias llevaba un estuche con envoltorios de cannabis sativa.

Por último, en 20 de Junio y O’Higgins, dos hombres de 41 y 38 años fueron detenidos mientras arrastraban una columna de hierro de siete metros. Al no poder justificar su procedencia, el material quedó incautado.