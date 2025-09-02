Taninos Wine Fest: el evento solidario que combina vino, gastronomía y cultura en Maipú

El Taninos Wine Fest regresa al Arena Maipú con degustaciones de vinos, gastronomía y arte en vivo. Lo recaudado será destinado a AVOME, una organización que desde hace más de 50 años acompaña con compromiso y amor a niños y niñas de Mendoza.

El Taninos Wine Fest vuelve a Mendoza con una propuesta que combina vino, arte, música y solidaridad.

El evento celebrará su novena edición los días 3 y 4 de octubre en el Hotel Esplendor, dentro del complejo Arena Maipú, donde se reunirán más de 70 bodegas ofreciendo más de 250 etiquetas para degustar.

La particularidad de este festival es que está atendido directamente por los dueños de las bodegas y enólogos, lo que genera un espacio único de cercanía entre el público y los protagonistas del vino. “Queremos que la gente pueda conocer proyectos pequeños, medianos y grandes, pero de primera mano, de tú a tú”, explicó Rodolfo Dhuin, co-fundador y enólogo de la bodega Pacto Wine.

Además de la experiencia enológica, habrá galerías de arte en vivo, con artistas plásticos pintando durante las jornadas, y bandas locales que pondrán música al evento.

Todo lo recaudado será destinado a una organización que desde hace más de 50 años acompaña con amor y compromiso a niños y niñas de Mendoza, AVOME, reafirmando el carácter solidario que ha acompañado al evento desde sus inicios.

Las entradas ya están disponibles a través de TuEntrada.com y el ticket incluye el acceso a degustaciones ilimitadas y la copa oficial. Cada jornada contará con 37 bodegas diferentes, por lo que quienes adquieran el pase para ambos días podrán disfrutar de propuestas variadas sin repeticiones.

El festival abrirá sus puertas de 19 a 23 horas y también contará con un espacio gastronómico, además de la campaña de consumo responsable promovida junto a Wine in Moderation.

“Hace nueve años que realizamos esta feria y cada edición es más grande. No solo buscamos difundir el vino mendocino, sino también colaborar con causas solidarias”, destacaron desde la organización.