Taller gratuito en Mendoza para aprender a hacer tu huerta en casa: cuándo es y cómo anotarte

Con cuatro clases virtuales, sin costo y abiertas a todo público, llega una propuesta para quienes quieren aprender a cultivar sus propios alimentos, hacer compost y cuidar sus plantas.

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) ofrece cuatro clases gratuitas sobre huerta urbana durante mayo.

El objetivo es que cualquier persona pueda aprender a cultivar sus propios alimentos, hacer compost y proteger tus plantas ya sea en un patio, un balcón o un pequeño espacio verde.

Qué vas a aprender en estas clases

Las capacitaciones arrancan el martes 5 de mayo a las 10 de la mañana y se repiten todos los martes del mes.

Cada encuentro tiene un tema concreto y práctico:

5 de mayo – Diseño del huerto : cómo planificar y construir tu espacio de cultivo desde cero, aunque no tengas experiencia previa.

– : cómo planificar y construir tu espacio de cultivo desde cero, aunque no tengas experiencia previa. 12 de mayo – Compostaje : qué hacer y qué evitar para que tu compost funcione bien y no termine siendo un problema en vez de una solución.

– : qué hacer y qué evitar para que tu compost funcione bien y no termine siendo un problema en vez de una solución. 19 de mayo – Caldos y purines : preparaciones caseras y económicas para proteger las plantas de enfermedades y plagas sin recurrir a agroquímicos.

– : preparaciones caseras y económicas para proteger las plantas de enfermedades y plagas sin recurrir a agroquímicos. 26 de mayo – Insectos del huerto: cómo identificar los bichos que aparecen en tu huerta y entender cuáles son aliados y cuáles hay que controlar.

Todo el ciclo está pensado desde la agroecología, con una mirada que prioriza el cuidado del ambiente, el aprovechamiento de los recursos disponibles y la reducción de insumos externos.

El área de Agroecología de Iscamen es la responsable de estos encuentros, y ya viene impulsando este tipo de propuestas en respuesta al creciente interés que hay en la comunidad por producir alimentos en casa.

A lo largo de las cuatro sesiones, también se van a abordar temas como el manejo del suelo, el uso de sustratos, cómo incorporar nutrientes de forma natural y el trabajo con bioinsumos. El objetivo es que quienes participen terminen el ciclo con herramientas reales para mantener su huerta funcionando en el tiempo.

Cómo inscribirse

La inscripción se hace de forma online.

Podés anotarte a través del formulario oficial de Iscamen.