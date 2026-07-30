Taller gratis de carpintería con un fin solidario: fabricarán camas que serán donadas a familias que las necesiten

La iniciativa combina capacitación gratuita en un oficio con una propuesta de impacto social. Las preguntas inscripciones están abiertas y los cupos son limitados.

Aprender carpintería, adquirir herramientas para acceder al mundo laboral y, al mismo tiempo, ayudar a quienes más lo necesitan. Ese es el objetivo de una nueva edición de “Fabricación Solidaria de Camas GC”.

A lo largo de aproximadamente tres meses, los participantes aprenderán el manejo seguro de herramientas, las técnicas básicas de carpintería y el proceso completo de fabricación de mobiliario.

Durante el cursado, cada asistente participará en la construcción de camas, incorporando conocimientos que podrán aplicar tanto en futuros emprendimientos como en oportunidades laborales dentro del rubro.

Además de la capacitación, el programa tiene un fuerte componente solidario. Todas las camas fabricadas durante el taller serán donadas, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social del municipio, a familias de Godoy Cruz que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

De esta manera, la propuesta combina formación en un oficio con una acción concreta para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, al tiempo que fomenta el compromiso comunitario.

Requisitos para participar

Ser mayor de 18 años.

Tener domicilio en Godoy Cruz.

Contar con la vacuna antitetánica vigente.

Cuándo es y cómo inscribirse

Los interesados podrán realizar una preinscripción de manera online a través del formulario habilitado por el municipio. También existirá la posibilidad de completar el trámite de forma presencial.

Los cupos son limitados y las personas seleccionadas serán contactadas por WhatsApp o correo electrónico para confirmar su participación.

El taller se desarrollará todos los jueves, de 9 a 12 horas, durante aproximadamente tres meses, en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, ubicado en O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini, en Godoy Cruz.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse a los teléfonos 4429360 y 4429361, enviar un mensaje de WhatsApp al 261 306-8525 o escribir al correo electrónico economiasocialgc@gmail.com.