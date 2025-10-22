Susto en pleno centro de Mendoza: se desplomó el ascensor de un edificio

Un ascensor se desplomó en pleno centro de Mendoza y generó un fuerte operativo de bomberos y policías. Aunque se habló de un derrumbe, luego confirmaron que fue un desperfecto mecánico sin heridos.

Un desperfecto mecánico en un ascensor de un edificio ubicado en la esquina de San Martín y Rivadavia, en pleno microcentro de Mendoza, provocó este miércoles por la noche un importante operativo de bomberos y personal policial. El incidente, que se reportó inicialmente como un derrumbe con personas atrapadas, generó momentos de tensión entre los vecinos y transeúntes de la zona.

El hecho ocurrió pasadas las 21, cuando un llamado al 911 alertó sobre un posible colapso estructural dentro del edificio. Inmediatamente, se desplazaron dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, además de efectivos de la Policía de Mendoza y preventores municipales.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que no se trataba de un derrumbe, sino de una falla en el sistema de elevación del ascensor, que habría sufrido un desplome parcial. Afortunadamente, no se registraron heridos ni personas atrapadas dentro de la cabina.

Por precaución, se dispuso un corte de tránsito en la zona mientras los bomberos inspeccionaban la estructura del ascensor y verificaban posibles daños en el edificio. Tras la revisión técnica, la situación fue controlada y el tránsito volvió a la normalidad.