Suspendieron las clases presenciales en Tupungato y Malargüe este martes por el Zonda

La medida alcanza a todos los establecimientos educativos de ambos departamentos durante los turnos vespertino y nocturno. Las actividades continuarán de manera virtual.

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales en Tupungato y Malargüe para los turnos vespertino y nocturno de este martes 3 de noviembre, debido al alerta amarilla por viento Zonda que rige en Mendoza.

La decisión se tomó de manera preventiva, a partir de los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de la provincia, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

La disposición alcanza a todos los establecimientos educativos de ambos departamentos. Según informó la DGE, las instituciones deberán continuar con las actividades de manera virtual mediante la plataforma Aulas EduTec, de acuerdo con los protocolos establecidos.

En qué departamentos se suspendieron las clases por el Zonda

La suspensión de la presencialidad alcanza a:

Tupungato: turnos vespertino y nocturno.

turnos vespertino y nocturno. Malargüe: turnos vespertino y nocturno.

La medida rige para todas las escuelas de gestión estatal y privada de esos departamentos, según lo comunicado por la Dirección General de Escuelas.

Aunque no habrá asistencia presencial durante esos turnos, las actividades educativas no se interrumpirán. Los establecimientos deberán continuar con las tareas de forma virtual a través de Aulas EduTec.

La medida fue adoptada ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas generen complicaciones en distintos sectores de la provincia por la presencia de viento Zonda.