Suspendieron las clases en todos los departamentos de Mendoza por el Viento Zonda

La Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases en la Provincia de Mendoza ante la llegada del viento Zonda. El fenómeno está afecta gran parte del Sur, Este y Valle de Uco. Hay alerta y piden circular con precaución.

Durante la tarde de este viernes 26 de septiembre, el viento Zonda comenzó a descender y se sintió con fuerza en varios puntos de Mendoza, en el marco de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Las ráfagas registradas podrían superar los 45 km/h, generando inconvenientes en distintos sectores de la provincia.

Frente a este escenario, la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases en toda la Provincia de Mendoza para este viernes 26 de septiembre para los turnos vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades educativas.

En las localidades afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.