Suspendieron el servicio de Metrotranvía hacia Las Heras: qué tramos funcionan este viernes

La interrupción comenzó este viernes 6 de noviembre a las 16.30 y afecta el recorrido que conecta Ciudad con Las Heras, según informó la Sociedad de Transporte de Mendoza.

El Metrotranvía de Mendoza funciona con un recorrido reducido este viernes 6 de noviembre debido a una interrupción que afecta el tramo hacia Las Heras. La medida fue comunicada por la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) a través de sus redes sociales.

Según informó la empresa, desde las 16.30 el servicio circula únicamente entre la estación Gutiérrez, en Maipú, y la estación Mendoza, en Ciudad.

Qué tramos del Metrotranvía funcionan este viernes

A raíz de la interrupción, el servicio quedó suspendido en el tramo que conecta la estación Mendoza con Las Heras.

De esta manera, las formaciones continúan realizando el recorrido entre Maipú y Ciudad, mientras que los usuarios que necesitan trasladarse hacia Las Heras deberán tener en cuenta que ese sector no cuenta con servicio de Metrotranvía.

Desde la STM indicaron que comunicarán cualquier novedad sobre la interrupción y avisarán cuando se restablezca la circulación normal.

Por el momento, no se informó el horario en el que podría volver a funcionar el recorrido completo. Se recomienda a los pasajeros consultar los canales oficiales de la empresa antes de iniciar sus viajes.