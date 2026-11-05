Davoo Xeneize ayudó a Juanita, la nena mendocina que tras diez cirugías podrá volver a casa

La niña de 8 años lleva un año y cuatro meses en Barcelona, España, donde realiza un tratamiento por una malformación congénita en sus brazos. Con la difusión del streamer y el aporte de su comunidad, la familia consiguió reunir más de $22 millones en menos de 24 horas.

La historia de Juanita Ghiotti volvió a conmover a toda la Argentina. La niña, que nació con una agenesia de radio bilateral, permanece en España junto a su familia mientras avanza con un tratamiento que ya incluyó diez operaciones y que se extendió mucho más de lo previsto inicialmente. Mientras acompaña la recuperación de su hija, la familia sostuvo una nueva colecta solidaria junto al streamer de fútbol Davo Xeneize. En 24 horas lograron casi un milagro, reunir más de 22 millones de pesos para poder regresar a Mendoza después de tanto tiempo.

La campaña solidaria recibió un impulso decisivo del streamer Davoo Xeneize, quien difundió el pedido de ayuda entre sus seguidores. En menos de 24 horas, la familia logró reunir más de 22 millones de pesos, el monto que necesitaba para cubrir los gastos pendientes.

El propio creador de contenido, David Quint, confirmó el resultado en un video publicado en sus redes sociales. “Se llegó al 100% de los fondos que se necesitaban y ya tenemos todo saldado”, contó, luego de recibir un mensaje de Ruth Dávila, la mamá de Juanita.

En el audio que compartió, la mujer expresó su emoción y agradecimiento por la respuesta de la comunidad: “En un día, en menos de 24 horas. El dinero que se juntó yo lo tengo que juntar en meses. No lo puedo creer. Estoy feliz y agradecida”.

Después de un año y cuatro meses lejos de Mendoza, entre tratamientos, cirugías y gastos que se extendieron mucho más de lo previsto, la familia finalmente podrá organizar el regreso. “Después de 1 año y 4 meses acá solos, para nosotros esto es una bendición que al final llegó. Al fin llegó. Vamos a poder regresar a Mendoza”, expresó Ruth.

A través de sus redes sociales, la pequeña subió un video a sus redes sociales y agradeció el apoyo de toda la comunidad una vez más. “sabemos que a es muy difícil llevar a cabo una colecta y una campaña, pero gracias a Dios y a Davo se ha recaudado casi el 80% de lo que necesitábamos. Un empujón más para lograr el objetivo”, sostuvo toda la familia.

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Juanita Ghiotti: diez cirugías y un tratamiento que se extendió en España

Juanita nació con agenesia de radio bilateral, una malformación congénita poco frecuente que afecta el desarrollo de los antebrazos. En su caso, la condición provocó que tuviera los brazos más cortos, ausencia de pulgares y alteraciones en la formación de las muñecas y las manos.

La búsqueda de una solución médica llevó a su familia a viajar a Barcelona, donde encontraron un especialista con experiencia en este tipo de casos. En un principio, el plan contemplaba una estadía de aproximadamente seis meses, pero el tratamiento requirió nuevas intervenciones y el tiempo lejos de casa se prolongó.

Desde que comenzó este proceso, la niña atravesó diez operaciones. La última se realizó el 22 de septiembre, cuando los médicos le trasplantaron alrededor de dos centímetros de hueso de una de sus piernas al antebrazo derecho y lo fijaron con una placa para completar el crecimiento de ese brazo.

Los resultados del tratamiento también se reflejaron en el crecimiento de sus extremidades: el brazo izquierdo aumentó aproximadamente 7,5 centímetros y el derecho, cerca de 5 centímetros. Además, Juanita ya no necesita los fijadores externos que utilizaba durante parte del proceso.

La colecta que permitió reunir más de $22 millones en menos de 24 horas

La familia había iniciado una nueva campaña solidaria porque todavía necesitaba cubrir importantes gastos para completar esta etapa del tratamiento y concretar el regreso a Mendoza.

La meta era de 22 millones de pesos. Hasta hacía pocos días, habían conseguido reunir apenas la mitad del dinero. Entre los gastos pendientes se encontraban un tratamiento de 4.800 euros y 3.000 euros de alquiler. Los pasajes de vuelta, que habían costado 4.400 dólares, ya estaban pagos.

La difusión de Davoo Xeneize permitió que el pedido llegara a miles de personas y que las donaciones se multiplicaran en pocas horas. Según contó Ruth, el streamer también colaboró con lo recaudado durante su transmisión y con la logística del viaje de regreso.