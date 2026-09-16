Super Niño en Mendoza: cómo chequear si tu seguro te protege por el granizo

Mendoza se prepara para una temporada en la que podrían registrarse tormentas más intensas y mayores volúmenes de lluvia asociados al fenómeno conocido como Super Niño. Ante este escenario, especialistas del sector asegurador recomiendan tomar dos recaudos centrales: prevención y previsión.

Las condiciones climáticas previstas podrían generar episodios de fuertes precipitaciones, inundaciones y caída de granizo, con potenciales daños en viviendas, comercios, industrias y vehículos. Por este motivo, uno de los principales consejos es revisar con anticipación las pólizas de seguro y consultar qué situaciones están efectivamente contempladas.

No todos los seguros cubren el granizo de la misma manera

En el caso de los vehículos, los especialistas remarcan que no se debe dar por sentado que cualquier seguro cubre automáticamente los daños provocados por fenómenos climáticos.

Por ejemplo, ante una caída de granizo, algunas compañías pueden cubrir hasta el 100% de la suma asegurada, mientras que otras establecen un porcentaje determinado o directamente fijan un monto máximo para afrontar las reparaciones.

Por eso, recomiendan consultar al asesor de seguros y verificar específicamente cuál es la cobertura contratada y cuáles son sus límites.

Además del granizo, otro de los riesgos que debe contemplarse es la inundación, especialmente ante lluvias de gran intensidad.

Cómo manejar durante una tormenta

La prevención también alcanza a quienes deben circular durante un temporal. Reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos y evitar maniobras bruscas son algunas de las principales recomendaciones para disminuir el riesgo de accidentes.

La falta de visibilidad durante una lluvia fuerte puede dificultar la percepción de las distancias y aumentar los tiempos de frenado. También es importante mantener el vehículo en buenas condiciones y verificar elementos como neumáticos, frenos, limpiaparabrisas y luces.

Uno de los siniestros más habituales durante las tormentas se produce precisamente por no respetar la distancia de seguridad, en un contexto donde la visibilidad puede reducirse considerablemente.

Qué hacer frente a una inundación

Ante la presencia de agua acumulada sobre una calle o ruta, la recomendación es no atravesarla si no se conoce su profundidad.

Lo más seguro es detenerse en un lugar elevado y esperar a que las condiciones permitan continuar la marcha. El agua puede ocultar pozos, desniveles u obstáculos y, además, una corriente puede comprometer la estabilidad del vehículo.

Granizo: lo mejor es resguardarse

La caída de granizo también puede provocar importantes daños materiales, desde abolladuras en la carrocería hasta la rotura de parabrisas y otros vidrios, dependiendo del tamaño y la intensidad de la tormenta.

Frente a una situación de este tipo, los especialistas aconsejan buscar refugio bajo techo o en un lugar protegido y evitar circular mientras dure el fenómeno.

También hay que revisar el seguro del hogar

Las recomendaciones no se limitan a los automóviles. Para quienes cuentan con una póliza sobre su vivienda, también es importante leer las condiciones del contrato y verificar qué elementos están incluidos y cuáles pueden quedar excluidos.

Dependiendo de la cobertura contratada, determinados componentes de una propiedad pueden tener restricciones, entre ellos techos, cañerías de PVC, tanques o membranas.

También es necesario consultar si la póliza contempla los daños que puedan sufrir los bienes que se encuentran dentro de la vivienda, ya que no todas las coberturas funcionan de la misma manera.

Ante una temporada con posibilidad de tormentas fuertes, revisar ahora las condiciones del seguro puede permitir conocer de antemano qué daños están cubiertos, cuáles son los límites de indemnización y qué situaciones quedan fuera de la póliza.