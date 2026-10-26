Súper Niño en Mendoza: alerta amarilla por lluvias, seguí el minuto a minuto de las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 26 de octubre. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintos sectores de Mendoza. El mal tiempo podría continuar durante la madrugada del martes. Seguí el minuto a minuto y conocé cómo seguirá el pronóstico.

El Súper Niño, las tormentas en Mendoza, las lluvias, el viento y las posibles contingencias climáticas mantienen la atención de todos los mendocinos sobre el pronóstico del tiempo en la provincia. En esta cobertura de ELNUEVE.COM, seguí el minuto a minuto del clima en Mendoza, las alertas de Defensa Civil y los reportes del Radar de Contingencias Climáticas, las zonas afectadas por las precipitaciones y las novedades que se registren día a día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este lunes 26 de octubre, con probabilidad de tormentas y caída ocasional de granizo en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con las previsiones, las primeras precipitaciones se esperan en el sur mendocino durante la tarde. Luego, la inestabilidad avanzará hacia el Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Este, con posibilidad de que las lluvias se prolonguen durante las primeras horas del martes.

En esta cobertura de ElNueve.com, te contamos las últimas novedades, el pronóstico para los próximos días y las recomendaciones para estar preparados ante posibles contingencias.

Tormentas en Mendoza, minuto a minuto: las últimas novedades

Lunes 26 de octubre |20:50 | lluvias

Lluvias débiles en Rodeo del Medio, Barrancas, La Isla de Maipú y Agrelo de Luján.

Lunes 26 de octubre |20:39 | lluvias moderadas

Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA:

Lluvias moderadas en General Ortega, Russell, Cruz de Piedra, sur de Rodeo del Medio.

Lluvias débiles en Agrelo y Anchoris.

Lluvias moderadas en Villavicencio, afectando Ruta 52 en ese sector.

Lunes 26 de octubre |20:25 | lluvias moderadas a intensas

Lluvias moderadas a intensas en Chacras de Coria, Mayor Drummond, Carrodilla, centro Luján, sur y centro de Maipú, Russell.

Lluvias débiles en oeste de Los Chacayes de Tunuyán. Afectando acceso sur al norte de centro de Luján.

Lunes 26 de octubre | lluvias en Luján de Cuyo

Lluvias débiles al oeste de Luján, oeste de Vista Flores y Campo Los Andes, y en Tres Esquinas de San Carlos. Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA.

Lunes 26 de octubre | se mantiene alerta amarilla por tormentas

Lunes 26 de octubre | 18:49| lluvias en Lavalle

Lluvias débiles en Jocolí y oeste de Jocolí, afectando Ruta Nacional 40. Informa el Sr. Hugo Videla de Radar San Martín-AEMSA.

Lunes 26 de octubre | 18:49| pronóstico

Se mantiene la probabilidad de ocurrencia de chaparrones y tormentas de variada intensidad en sectores del sur provincial, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona este durante el transcurso de la noche de hoy.

Se espera que la actividad convectiva persista durante la madrugada del martes y parte de la mañana, con una mejora de las condiciones meteorológicas hacia la tarde y noche de mañana.

Lunes 26 de octubre | 18:48| lluvias

Lluvias débiles en la zona de Lavalle igrensado a Nueva California. Informa el radar San Martín- AEMSA.

Lunes 26 de octubre | 15:00| informe de Rutas Provinciales

Lunes 26 de octubre |alerta amarilla por tormentas en toda la provincia

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 26 de octubre. La advertencia contempla fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.

Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque los registros podrían superar esos valores en forma localizada.

¿A qué hora volverán las lluvias en Mendoza?

Las precipitaciones podrían comenzar durante la tarde en el sur de la provincia, con un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas en Malargüe entre las 17 y las 18.

Luego, el sistema de tormentas avanzaría hacia el Valle de Uco y otros sectores del territorio mendocino. Para el Gran Mendoza, el período de mayor inestabilidad se espera durante la noche.

El pronóstico indica que las lluvias podrían continuar durante la madrugada del martes, aunque la intensidad y la distribución de las precipitaciones dependerán de la evolución de las condiciones atmosféricas.

Qué se espera en la cordillera

En la Alta Montaña se prevén condiciones inestables, con precipitaciones y nevadas en distintos sectores. El pronóstico contempla acumulaciones de nieve que podrían alcanzar entre 10 y 30 centímetros en las zonas bajo alerta, con posibilidad de que esos valores sean superados localmente.

Por eso, quienes tengan previsto circular por rutas de montaña deberán consultar los reportes oficiales antes de viajar y mantenerse atentos a eventuales restricciones.

Qué muestra el radar de Contingencias Climáticas de Mendoza

El radar meteorológico es una herramienta que permite observar la evolución de las precipitaciones y detectar áreas donde se desarrollan lluvias o tormentas. A través de señales de microondas, el sistema identifica fenómenos atmosféricos y representa la información mediante colores que ayudan a interpretar la intensidad de las precipitaciones.

La escala utilizada para leer el radar es la siguiente:

Verde: precipitaciones leves.

precipitaciones leves. Amarillo: lluvias de intensidad moderada.

lluvias de intensidad moderada. Rojo: precipitaciones intensas.

precipitaciones intensas. Magenta: áreas asociadas con turbulencias o tormentas severas que requieren especial precaución.

Cómo estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días

El pronóstico anticipa que las lluvias podrían continuar durante parte del martes, mientras que para el miércoles se espera una mejora en las condiciones del llano provincial. Las temperaturas volverían a subir de manera gradual.

Martes 27 de octubre: lluvias durante la mañana y mejora hacia el mediodía

La jornada comenzará con cielo nublado e inestabilidad en distintos sectores de Mendoza. Las precipitaciones podrían afectar especialmente al Valle de Uco, aunque también se esperan lluvias en el Gran Mendoza, la zona Este y sectores del sur provincial.

El escenario más significativo se prevé para el Valle de Uco, donde las precipitaciones podrían alcanzar mayor intensidad durante la mañana.

A partir del mediodía, las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente en el llano, con disminución de la nubosidad y períodos de cielo parcialmente despejado.

Viento: leve del este durante la tarde y hasta la noche.

leve del este durante la tarde y hasta la noche. Lluvias: probables durante la mañana, especialmente en el Valle de Uco.

probables durante la mañana, especialmente en el Valle de Uco. Alta Montaña: mal tiempo durante la madrugada, con una mejora prevista desde las 8.

mal tiempo durante la madrugada, con una mejora prevista desde las 8. Temperatura máxima: alrededor de 22°C.

alrededor de 22°C. Temperatura mínima: 6°C en Malargüe y cerca de 10°C en el resto de la provincia.

Miércoles 28 de octubre: mejora del tiempo y temperaturas en ascenso

Para el miércoles se espera una jornada más estable en el llano mendocino, con cielo despejado durante gran parte del día. Desde las primeras horas de la tarde podría aumentar la nubosidad en el sur provincial, que luego se extendería hacia el Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Este durante la noche.

Por el momento, el pronóstico no anticipa precipitaciones en el llano provincial para esa jornada.

Viento: leve del sur durante la tarde y la noche en la zona Este y el sur.

leve del sur durante la tarde y la noche en la zona Este y el sur. Lluvias: no se esperan precipitaciones en el llano.

no se esperan precipitaciones en el llano. Alta Montaña: cielo despejado y buenas condiciones meteorológicas.

cielo despejado y buenas condiciones meteorológicas. Temperatura máxima: alrededor de 25°C.

alrededor de 25°C. Temperatura mínima: 8°C en Malargüe y entre 11°C y 12°C en el resto de Mendoza.

Aunque se prevé una mejora, será importante consultar las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden modificarse.

Súper Niño: qué se sabe sobre su posible impacto en Mendoza

El fenómeno de El Niño se encuentra bajo seguimiento por su posible influencia en las precipitaciones de distintas regiones de Argentina. En Mendoza, octubre se caracteriza este año por lluvias que, según los registros mencionados del Instituto Nacional del Agua, ya superaron los promedios históricos para ese mes.

Sin embargo, es importante distinguir entre las condiciones meteorológicas actuales y los efectos climáticos que podrían asociarse con El Niño. Su influencia no es igual en todas las regiones del país.

Los impactos más marcados en Argentina suelen observarse en la Mesopotamia y el Litoral, donde el fenómeno puede favorecer precipitaciones más abundantes y elevar el riesgo de inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.