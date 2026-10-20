Súper Niño en Mendoza: advierten por la aparición de insectos y roedores tras las lluvias

Las lluvias y la humedad pueden favorecer la aparición de mosquitos, cucarachas y roedores en Mendoza. Desde Salud de Godoy Cruz advirtieron sobre la importancia de reforzar la prevención para evitar la proliferación de estas especies en las viviendas.

Las tormentas y los días de humedad generan preocupación en Mendoza no solo por las posibles complicaciones que pueden provocar las lluvias, sino también por la aparición de insectos y roedores en las viviendas. En este contexto, las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño pueden favorecer la presencia de distintas especies, aunque el impacto dependerá de las condiciones que se registren en cada zona.

Entre los principales motivos de atención se encuentra el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, además de cucarachas, moscas, hormigas y roedores que pueden acercarse a las casas en busca de alimento o refugio.

Ante este escenario, el director de Salud de Godoy Cruz, Martín García, brindó recomendaciones para prevenir la proliferación de insectos y evitar que los roedores ingresen a los hogares.

Por qué las lluvias pueden favorecer la aparición de insectos y roedores

Las precipitaciones y la humedad pueden modificar las condiciones del entorno y favorecer la presencia de algunos animales. En el caso de los mosquitos, el principal factor de riesgo es la acumulación de agua estancada, que puede convertirse en un sitio de reproducción.

Sin embargo, no todos los insectos transmiten enfermedades. García explicó que es importante distinguir entre los que pueden actuar como vectores, es decir, transportar y transmitir agentes que causan enfermedades, y aquellos cuya presencia no implica necesariamente ese riesgo.

Por eso, una de las principales medidas preventivas consiste en revisar los espacios de la vivienda después de cada lluvia y eliminar los recipientes que puedan acumular agua.

Cómo prevenir la presencia de mosquitos en casa

Para reducir los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue, desde Salud de Godoy Cruz recomendaron prestar atención tanto al interior de las viviendas como a los patios y otros espacios cercanos.

Entre las principales medidas se encuentran:

Eliminar el agua acumulada en baldes, recipientes y otros objetos que queden a la intemperie.

en baldes, recipientes y otros objetos que queden a la intemperie. Revisar y limpiar las canaletas después de las precipitaciones.

después de las precipitaciones. Controlar posibles acumulaciones de agua detrás de la heladera y en los desagües de los equipos de aire acondicionado.

Utilizar ropa que cubra la piel y aplicar repelente como medida de protección.

como medida de protección. Evitar que los mosquitos ingresen a los ambientes de la vivienda.

Qué hacer para evitar la presencia de roedores

Los roedores suelen acercarse a las viviendas en busca de alimento. Por eso, uno de los puntos centrales de la prevención es el manejo adecuado de los residuos.

García aconsejó respetar los días y horarios de recolección de basura establecidos por cada municipio, para evitar que los residuos permanezcan demasiado tiempo en la vía pública y se conviertan en una fuente de alimento.

También recomendó mantener los alimentos guardados y los espacios donde se almacenan debidamente cerrados, además de controlar posibles accesos por los que estos animales puedan ingresar a las casas.

Cuáles son los síntomas de dengue que requieren atención médica

La prevención también implica reconocer posibles señales de enfermedad. Ante síntomas compatibles con el dengue, como dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos o molestias abdominales, se recomienda acudir a un centro de salud para recibir una evaluación médica.

La presencia de mosquitos no significa necesariamente que haya transmisión de dengue, pero como no siempre es posible identificar a simple vista si un ejemplar transmite la enfermedad, resulta fundamental sostener las medidas de prevención.