Súmate al Gato y la Cueca solidaria más grande del país en las 24 Horas de Todo Corazón

La maratón solidaria más importante de Mendoza vuelve con una nueva edición cargada de música, danza y compromiso. Del 7 al 9 de noviembre, el Parque Central será epicentro de una gran celebración comunitaria que contará con danza y food trucks.

Mendoza se alista para vivir una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón, el evento solidario que año tras año convoca a miles de vecinos con un único objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan. Este 2025, la cita promete superar todas las expectativas con tres jornadas llenas de arte, gastronomía y solidaridad para disfrutar en familia en el Parque Central. Eso sí, prepara tu remera blanca y tu pañuelo para ser parte del Gato y la Cueca solidaria más grande.

El encuentro se desarrollará del 7 al 9 de noviembre en el Parque Central, donde se montará un espacio pensado para disfrutar en familia y colaborar con las 21 instituciones beneficiadas por la Fundación Todo Corazón.

Uno de los momentos más esperados será el Gato y la Cueca solidaria más grande del país, que se realizará este sábado a las 17:30. Desde la organización invitan a los mendocinos a participar con pañuelos y remeras blancas, en un encuentro guiado por profesores y coaches de danza que promete convertirse en una postal inolvidable de unidad y compromiso social.

Además, durante los tres días, el público podrá disfrutar de shows en vivo, espectáculos folclóricos, food trucks, y actividades culturales y recreativas para todas las edades. Los camiones gastronómicos de AMEGAM ofrecerán una amplia variedad de platos, en un espacio donde el disfrute y la colaboración se dan la mano.

Las 24 Horas de Todo Corazón contarán con la participación de diversos municipios, artistas y voluntarios que, año tras año, se suman a esta cruzada solidaria. “Cada edición nos emociona ver cómo más personas se involucran y hacen posible esta gran red de ayuda”, expresaron desde la Fundación Todo Corazón.

La entrada es libre y gratuita. La cita es del 7 al 9 de noviembre, de 19 a 22 horas, en el Parque Central. Una vez más, Mendoza late al ritmo de la solidaridad y lo hace, como siempre, de todo corazón.