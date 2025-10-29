24 Horas de Todo Corazón: habrá un festival de food trucks y shows artísticos para disfrutar en familia

Mendoza se prepara para una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón. Del 7 al 9 de noviembre, el Parque Central será el epicentro de un gran festival con food trucks, música en vivo y espectáculos artísticos, en apoyo a 21 instituciones de la provincia.

Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón, la maratón solidaria más importante de Mendoza, que este año promete unir nuevamente a miles de mendocinos bajo una misma causa. Con actividades en distintos municipios y una gran propuesta artística en la Ciudad de Mendoza, el evento busca recaudar fondos para 21 instituciones beneficiadas.

Del 7 al 9 de noviembre, el Parque Central se convertirá en uno de los puntos más convocantes del encuentro. Durante tres jornadas, los vecinos podrán disfrutar de shows en vivo, espectáculos folclóricos, food trucks y actividades para toda la familia.

Los camiones gastronómicos de AMEGAM ofrecerán una amplia variedad de propuestas culinarias, en un espacio pensado para compartir, disfrutar y colaborar. “Este evento va en línea con nuestros valores de economía de triple impacto. Habrá gastronomía, música, clases de folclore e intervenciones artísticas. Es una verdadera fiesta familiar con propósito solidario”, destacaron desde la organización.

Cada jornada contará con espectáculos de rock, folclore y música popular, además de clases abiertas, shows infantiles y propuestas culturales que reflejan el espíritu comunitario del evento. “El Parque Central es uno de los espacios que más nos enorgullece a los que vivimos en la ciudad, y este encuentro muestra lo que somos: una comunidad solidaria y comprometida”, expresaron desde la Municipalidad de Mendoza.

Con la participación de distintos municipios de Mendoza, la iniciativa continúa sumando espacios y actividades que multiplican el alcance solidario. “Seguimos sumando gente y propuestas para ayudar. Cada año son más los que se comprometen con esta causa que nos llena de orgullo”, afirmaron desde la Fundación Todo Corazón.

La cita será del 7 al 9 de noviembre, de 19 a 22, en el Parque Central. Una oportunidad única para disfrutar, compartir en familia y ayudar a quienes más lo necesitan.

Porque una vez más, este 7 y 8 de noviembre, Mendoza late de todo corazón.