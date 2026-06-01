Subsidio de luz en Mendoza: quiénes pueden acceder al descuento del 62% y cómo saber si les corresponde

Miles de usuarios mendocinos tendrán un alivio en la factura de electricidad durante junio. El beneficio alcanza a hogares de menores ingresos, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y otros sectores incluidos en el régimen nacional de subsidios energéticos.

Los usuarios mendocinos que forman parte del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) recibirán una ayuda adicional en sus boletas de electricidad durante junio. La medida fue aprobada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y contempla una bonificación extraordinaria del 11,97%, que se suma al descuento que ya reciben los beneficiarios.

De esta manera, quienes estén incluidos en el esquema alcanzarán una reducción total cercana al 62% sobre el costo de la energía eléctrica, una medida que busca amortiguar el impacto del mayor consumo durante los meses más fríos del año.

La bonificación se aplicará automáticamente y estará reflejada en las próximas facturas emitidas por las distribuidoras de la provincia.

Quiénes pueden acceder al subsidio de energía

El beneficio está destinado a los usuarios que ya integran el sistema nacional de subsidios energéticos y también a quienes cumplan determinadas condiciones socioeconómicas. Podrán solicitarlo los hogares cuyos ingresos mensuales no superen las tres Canastas Básicas Totales, un monto que actualmente ronda los $4.409.304 para el grupo familiar.

Además, también pueden acceder:

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

. Titulares del Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Veteranos de la Guerra de Malvinas .

. Entidades sin fines de lucro registradas dentro del esquema nacional de subsidios.

Cuál es el límite de consumo que tendrá descuento

La ayuda extraordinaria se aplicará sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales, límite establecido para la temporada invernal.

Esto significa que los primeros 300 kWh consumidos contarán con la bonificación correspondiente. En cambio, si el usuario supera ese nivel, el excedente será facturado con la tarifa plena, sin descuentos.

Desde el EPRE recordaron que durante los meses de menor demanda energética el tope subsidiado suele reducirse, mientras que en invierno se amplía debido al incremento del uso de calefacción y otros artefactos eléctricos.

Cómo saber si tenés el subsidio y dónde consultar

Los usuarios que tengan dudas sobre su situación pueden verificar si están incluidos en el régimen ingresando al sitio oficial del EPRE y consultando el apartado de subsidios energéticos.

Quienes todavía no estén registrados también pueden iniciar el trámite para incorporarse al programa y acceder a los descuentos vigentes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa nacional.