Subsidio al gas: qué cambia con la nueva reglamentación de Zona Fría y quiénes conservarán el descuento en Mendoza

Malargüe mantendrá el beneficio por su ubicación, mientras que en los otros 17 departamentos el acceso a una bonificación dependerá de condiciones específicas. La medida modifica el sistema que alcanzaba a cientos de miles de usuarios y genera dudas sobre el impacto en las próximas facturas.

El Gobierno nacional reglamentó los cambios en el régimen de Zona Fría y definió cómo se aplicarán las modificaciones al subsidio al gas. La medida, oficializada a través del Decreto 1266/2026, establece nuevas condiciones para acceder a los descuentos en las facturas y modifica el esquema que desde 2021 había incorporado a gran parte de Mendoza al beneficio.

Con la nueva normativa, Malargüe será el único departamento mendocino que conservará el régimen especial por su ubicación geográfica. En el resto de la provincia, vivir en una zona alcanzada anteriormente por el programa ya no será suficiente para obtener automáticamente la bonificación. Sin embargo, algunos hogares podrán acceder a una asistencia adicional si cumplen con los requisitos establecidos por el sistema nacional de subsidios focalizados.

La reglamentación se conoció este lunes y pone en marcha los mecanismos administrativos y financieros previstos por la Ley 27.828, publicada en el Boletín Oficial el 13 de octubre.

Qué departamentos de Mendoza perderán el beneficio automático

La modificación alcanza a los 17 departamentos que habían sido incorporados a la ampliación de Zona Fría. Entre ellos se encuentran los municipios del Gran Mendoza: Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, además de Lavalle.

También quedan comprendidos San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

En estas localidades dejará de regir el descuento general por ubicación geográfica que había establecido la ampliación de 2021. Esto no significa que todos los usuarios perderán necesariamente cualquier tipo de asistencia, pero sí que deberán cumplir nuevas condiciones para acceder a una bonificación adicional.

Quiénes podrán conservar una bonificación en el gas

La nueva legislación contempla una bonificación adicional por Zona Fría para determinados usuarios residenciales que estén inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y residan en localidades comprendidas dentro de las subzonas bioambientales previstas por la normativa.

Entre los requisitos se encuentran los hogares cuyos integrantes perciban, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores al equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según los valores publicados por el INDEC.

También se incluyen hogares con al menos un integrante que tenga un Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o una pensión vitalicia para veteranos de la Guerra de Malvinas. En el caso de las familias con una persona que cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la autoridad de aplicación deberá evaluar si existe una necesidad de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios energéticos.

Para acceder al descuento adicional, no alcanza con cumplir alguna de esas condiciones: también es necesario estar inscripto en el registro correspondiente al régimen de subsidios focalizados.

Además, la bonificación se aplicará sobre los consumos base de gas reconocidos por el sistema, por lo que no necesariamente abarcará todo el consumo registrado en la factura.

Cuántos usuarios de Mendoza podrían verse afectados

El alcance de la reforma es significativo para la provincia. Según datos de Ecogas difundidos durante el debate legislativo, 421.965 usuarios mendocinos recibían descuentos bajo el esquema anterior.

De ese total, 218.922 contaban con una reducción del 30%, mientras que otros 203.043 tenían una bonificación del 50%.

Por su parte, estimaciones de la asociación de consumidores Protectora señalaron que alrededor de 222.000 hogares podrían quedar excluidos del beneficio. Esa cifra es una proyección de la entidad y no un registro oficial definitivo de usuarios que perderán el descuento.

Por ahora, la reglamentación no establece un porcentaje único de aumento para todos los hogares mendocinos. El impacto concreto dependerá de la bonificación que recibía cada usuario, de su consumo y de si reúne las condiciones para mantener algún tipo de asistencia.

Cómo se financiará el sistema de Zona Fría

El decreto también reorganiza el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, encargado de financiar las compensaciones a las empresas proveedoras.

El mecanismo contempla un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas en la ley. Ese porcentaje corresponde al financiamiento del fondo y no representa, por sí mismo, un aumento automático del 7,5% en la factura de cada usuario.

Las distribuidoras y subdistribuidoras deberán continuar aplicando las bonificaciones que correspondan, mientras que las compensaciones se canalizarán hacia las empresas proveedoras mediante los procedimientos establecidos por la normativa.