Subieron las verduras en Mendoza: cuánto cuesta el kilo de papa, cebolla y banana tras las heladas

El frío extremo y las fuertes heladas comenzaron a impactar en el precio de las verduras y frutas en Mendoza. Comerciantes advierten que la papa, la cebolla, el zapallo y la banana registraron aumentos en los últimos días, mientras que otros productos de estación mantienen valores más accesibles.

Las bajas temperaturas que afectan a Mendoza ya comenzaron a sentirse en las verdulerías. Las heladas registradas durante las últimas semanas redujeron la oferta de algunos productos y provocaron un incremento en los precios de varias verduras, una situación que también se ve influenciada por el cierre del Paso Cristo Redentor, especialmente en el caso de algunas frutas importadas. Mientras tanto, los comerciantes recomiendan aprovechar los productos de temporada, que presentan mejores precios y mayor disponibilidad.

La papa, la cebolla y el zapallo fueron los productos que más aumentaron

Según explicaron vendedores de distintos comercios de Mendoza, las heladas afectaron la producción y la disponibilidad de algunos cultivos, generando aumentos casi diarios. Uno de los casos más notorios es el de la cebolla, cuyo precio prácticamente se duplicó en pocos días.

“Antes la comprábamos a unos $9.000 el cajón y ahora llega a los $20.000. Eso obliga a vender el kilo alrededor de los $2.300”, señalaron desde una verdulería.

La papa también continúa en alza. Actualmente, el kilo se comercializa entre $1.900 y $2.000, cuando semanas atrás podía conseguirse por alrededor de $1.200. Otro de los productos que sufrió incrementos fue el zapallo, especialmente el tipo coreano, cuya temporada está llegando a su fin y presenta menor oferta en el mercado.

De acuerdo con el relevamiento realizado en distintos comercios, estos son algunos de los precios que se observan actualmente:

Papa: entre $1.900 y $2.000 el kilo.

entre el kilo. Cebolla: alrededor de $2.300 el kilo.

alrededor de el kilo. Banana: $2.500 el kilo.

el kilo. Brócoli: desde $1.000 la unidad o dos por $2.000 .

desde la unidad o dos por . Coliflor: alrededor de $2.000, dependiendo del tamaño.

Los comerciantes aclararon que los valores pueden variar según la calidad del producto y el lugar de venta.

El cierre del Paso Cristo Redentor también impacta en la banana y la palta

Además de las condiciones climáticas, el cierre del Paso Cristo Redentor comenzó a repercutir sobre algunos productos importados.

Uno de ellos es la banana ecuatoriana, cuyo precio ya aumentó y podría volver a incrementarse si la interrupción del tránsito internacional se prolonga. Actualmente, el kilo se vende alrededor de $2.500, aunque desde las verdulerías reconocen que el abastecimiento podría complicarse en los próximos días.

La palta también podría experimentar nuevas subas debido a las dificultades logísticas derivadas del cierre del corredor internacional.

Qué verduras conviene comprar durante el invierno

Frente al aumento de algunos productos, los comerciantes recomiendan aprovechar las verduras de estación, que además de encontrarse en mejores condiciones presentan precios más estables.

Entre las opciones más económicas aparecen:

Acelga

Espinaca

Rúcula

Brócoli

Coliflor

Zapallo camote

Estos productos, además de ser más accesibles, ofrecen múltiples alternativas para preparar comidas saludables durante los meses más fríos del año.