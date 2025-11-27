“Subieron con armas de guerra”: brutal robo a un tour de compras mendocino en Chile

Un micro mendocino que viajaba hacia Santiago para realizar un tour de compras fue interceptado por un grupo armado en la zona de Cuesta Chacabuco. Los pasajeros fueron asaltados y golpeados, y quedaron varados sin documentación ni llaves del vehículo.

Un violento asalto sufrió en la madrugada de este jueves un grupo de mendocinos que viajaba a Chile en un tour de compras. El hecho ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana, en la zona de Cuesta Chacabuco, poco después del peaje, cuando cinco delincuentes armados con armas largas —descriptas como “tipo armas de guerra”— interceptaron al micro y ejecutaron lo que la propia empresa calificó como un “golpe comando”.

Según relató Yanina Gordillo, empleada de la firma, el vehículo circulaba con normalidad cuando un auto se cruzó en plena ruta obligando al chofer a frenar. Inmediatamente descendieron los asaltantes y apuntaron al colectivo.

“Los choferes vieron las armas y no dudaron. Fueron directo a golpearlos, les quitaron la documentación, sus pertenencias y las llaves del micro”, explicó.

Pasajeros golpeados y sin documentación

Los delincuentes redujeron también a los pasajeros —“sobre todo a los varones”, detalló Gordillo— y les robaron el dinero que llevaban para el tour de compras, además de teléfonos, documentación y paquetería. Entre los viajeros había dos menores, que también fueron despojados de sus pertenencias, aunque sin agresiones de mayor intensidad.

La zona donde ocurrió el asalto carece de señal, por lo que el grupo quedó completamente incomunicado. “Los dejaron a la vera de la ruta sin celulares y sin llaves del colectivo. Recién nos enteramos con demora porque no podían avisar”, indicó la empleada.

Auxilio desde Mendoza y un regreso complicado

El personal de la empresa debió movilizarse hacia el lugar para asistir al grupo, que quedó varado y sin posibilidad de seguir viaje o regresar por sus propios medios. El robo de la documentación genera además un problema adicional para la vuelta a Mendoza, ya que se requiere un procedimiento especial para que los pasajeros puedan cruzar nuevamente la frontera.

A pesar del violento episodio, no hubo heridos de gravedad. “Están golpeados, asustados, pero bien. Fue algo totalmente fuera de lo común”, aseguró Gordillo.

Una modalidad que preocupa

Desde la empresa señalaron que este tipo de robos suele incrementarse en esta época del año, cuando hay más movimiento turístico y mayor flujo vehicular hacia Chile. La modalidad, explican, afecta no solo a turistas, sino también a camioneros que circulan por rutas desoladas y sin cobertura telefónica.

El grupo aguarda ahora la llegada del auxilio y la resolución de los trámites para poder regresar a la provincia. Las autoridades chilenas fueron notificadas del hecho y se espera que intervengan para avanzar en la investigación.