¿Sube la temperatura?

Contingencias Climáticas señaló que durante esta semana se incrementará la temperatura en la provincia. La máxima rondará este jueves los 30 grados.

Esta semana comenzará a subir la temperatura en la provincia. A mediados de semana, la máxima alcanzará los 30 grados centígrados. Para el sábado se esperan algunas tormentas y que baje algo la temperatura.

¿Cómo estará este martes 07-10-2025?

Este martes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera. Heladas parciales débiles.

Máxima: 25°C | Mínima: 9°C

Miércoles 08-10-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 11°C

Jueves 09-10-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 12°C

Viernes 10-10-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 16°C

Sábado 11-10-2025

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 16°C