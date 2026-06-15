Sube la temperatura pero continúan las mañanas frías

El pronóstico anticipa una semana con mañanas frías y heladas en Mendoza, pero con temperaturas en ascenso hacia el jueves, cuando la máxima alcanzará los 18°

La semana en Mendoza estará marcada por jornadas de tiempo estable, con mañanas frías y heladas en los primeros días, pero con un progresivo ascenso de la temperatura hacia el jueves. Según el pronóstico extendido, predominarán los cielos parcialmente nublados y los vientos del sector norte y sur irán alternándose.

¿Cómo estará este lunes 15 de junio?

Para este lunes 15 de junio se espera una jornada parcialmente nublada, con heladas durante la mañana y predominio de vientos del sector norte. La temperatura tendrá un leve ascenso, con una máxima de 14°C y una mínima de 3°C.

Martes 16 de junio

El martes 16 continuará el tiempo parcialmente nublado y los vientos serán variables. Se prevé otro ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 16°C y una mínima de 5°C.

Miércoles 17 de junio

El miércoles 17 se presentará con poca nubosidad y vientos del sector norte, mientras que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. La máxima será de 16°C y la mínima de 5°C.

Jueves 18 de junio

El jueves 18 será el día más templado de la semana. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, vientos del sector sur y un nuevo ascenso térmico, con una máxima de 18°C y una mínima de 7°C.

Viernes 18 de junio

Hacia el viernes 19, el tiempo seguirá estable con poca nubosidad y vientos del sector norte. Sin embargo, se anticipa un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 15°C y una mínima de 6°C.

Finalmente, el sábado 20 tendrá cielo parcialmente nublado, vientos del sector sur y poco cambio en las temperaturas. Se espera una máxima de 15°C y una mínima de 6°C.

De esta manera, la semana estará caracterizada por mañanas frescas, algunas heladas al inicio y tardes más agradables, especialmente hacia mitad de semana.